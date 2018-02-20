عکسبرداری هوایی توسط هوانیروز درنقاط مختلف دنا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، وفایی مقدم صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: پرنده ها و پهبادها بر فراز دنا به پرواز درآمدند.

وی با بیان اینکه از بوشهر نیز پهباد اعزام شده است، گفت: امروز چهار مختصات برای جستجو مشخص شده است.

وفایی مقدم تصریح کرد: قرار گاه عملیاتی در دومنطقه پادنا و سی سخت تشکیل شده و جستجو از دو سمت به دنا انجام می شود.

وی مسیر سی سخت به پادنا و پادنا به سی سخت را دو مسیر با چندین نقط برای جستجو عنوان کرد و گفت: بررسی و عکسبرداری از دره ها و نقاط مختلف توسط هلال احمر، اورژانس، کوهنوردان، یخ نوردان و تیمهای مختلف امدادی از صبح امروز آغاز شده است.