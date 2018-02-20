امیدها در روز سوم جستجو افزایش پیدا کرد/احتمال مشاهده لاشه تا ظهر

به گزارش خبرنگار مهر، شواهد و قرائن در منطقه پادنا و نحوه عملیات جست و جو نشان می دهد، در روز سوم امید ها برای پیدا کردن لاشه هواپیمای تهران - یاسوج قوت گرفته است.

با اطلاعات جدیدی که در اختیار تیم مدیریت بحران در منطقه قرار دارد، به نظر می آید نقاط احتمالی در دنگزلو و نقل با اطمینان بیشتری از سوی تیم تجسس مورد واکاوی قرار گرفته است و احتمال دارد نقطه اصلی رخداد سقوط هواپیما در همین حوالی باشد.

از دیروز هماهنگی های زیادی با نیروهای ارتش صورت گرفته است و با ورود تکاوران ارتش به منطقه در صبح امروز، عملیات جست و جو با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند به گونه ای که برخی مردم و شاهدان عینی حاضر در محل از احتمال پیدا شدن لاشه هواپیما تا ظهر امروز می گویند.

از طرفی سپاه پاسداران نیز با تجهیزات پیشرفته خود را به منطقه رسانده است و عملیات نقشه برداری و جست و جو به صورت دقیق تر در حال انجام است.

شرایط جوی نیز اجازه تجسس را به بالگردها خواهد داد و اگر بارش ناگهانی رخ ندهد، در حال حاضر شرایط آب و هوایی برای اعزام بالگرد نیز مهیاست.