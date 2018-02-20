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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۴۳

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های مقدس استان ایلام خبر داد:

وجود ۹۰ شهید گمنام در استان ایلام

وجود ۹۰ شهید گمنام در استان ایلام

ایلام-مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های مقدس استان ایلام از وجود ۹۰ شهید گمنام در استان ایلام خبر داد.

محمد رضا شرفبیانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون بیش از ۹۰ شهید گمنام بر دستان مردم قدرشناس استان ایلام تشییع و در یادمان ها و مراکز علمی و دانشگاهی آرام گرفته است.

وی عنوان کرد: استمرار و استحکام نظام اسلامی مرهون و مدیون خون پاک شهیدان است.

شرفبانی تاکید کرد: استقبال کم نظیر مردم قدر شناس از پیکر پاک شهدای گمنام در سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) نشان دهنده پیوند عمیق مردم با فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی گفت: شهدا با لبیک به فرمان امام راحل(ره) از اسلام و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند.

کد مطلب 4232553

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