دنا امروز مه از چهره برگرفته/شرایط جستجو فراهم است

خبرگزاری مهر، گروه استانها: جستجو در روز سوم برای یافتن هواپیمای یاسوج آغاز شده است و دنا نیز پس از دو روز از حادثه هوای بهتری را برای جستجو تجربه می کند.

هواپیمای یاسوج روز یکشنبه ۵۰ دقیقه پس از تیک آف از رادارها محو شد تا سرنوشت ۶۶ مسفر این پرواز همچنان در هاله ای از ابهام باقی بماند.

مردم یاسوج روزهای سختی را پشت سر می گذارند و شوک این حادثه شهر رار در اندوهی عظیم فرو برده است.

این روزها چشمها همچنان بر دنا خیره می ماند تا شاید خبری از عزیزان این پرواز بیاید.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه وبراحمد از عکسبرداری هواپیماهای شکاری ارتش از محل احتمالی سقوط هواپیما خبر می دهد.

وفایی مقدم می افزاید: تکاوران تیپ ۶۵ نوهد نیز به منطقه اعزام شده اند و به مناطق سخت گذر صعود می کنند.

وی همچنین از پرواز بالگردها و پهبادها بر فراز دنا خبر می دهد و می گوید: دو فروند بالگرد از سمت سی سخت به پادنا و بالگردهای دیگر نیز از سمت پادنا به سی سخت در حال جستجو هستند.

وفایی مقدم با بیان اینکه مردم روستاها و محلی های آشنا به منطقه نیز در حال حرکت و صعود هستند، می گوید: ۲۰ گروه امدادی زمینی نیز از سمت سی سخت و گردنه بیژن به قله بیژن صعود می کنند.

وی می افزاید: تیمهای کوهنوردی، یخ نوردی و کوه گردی نیز به سمت قله ها در حرکت هستند.

جستجوها در مناطق مختلفی در دنا انجام شده و هنوز اثری از این هواپیما در این جستجوها یافت نشده است.

امروز محدوده جستجو افزایش یافته و ۲۰گروه از دو مسیر به قله ها نزدیک می شوند و قرارگاه عملیاتی دیگری نیز در شهر سی سخت تشکیل شده است.

لحظات اینجا در پای دنا به سختی می گذرد و مردم بی قرار و چشم انتظار شبها را به صبح رسانده اند شاید خبری بیاید، نشانه ای یافت شود تا بغض این روزهایشان سبک تر شود.