عدم تخصیص آب از عقبه سد کرخه برای کشاورزی شهرستان آبدانان

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۷۸ آبگیری سد کرخه در استان خوزستان شروع شد سدی که عقبه آن حدود ۶۰ کیلومتر از خاک آبدانان را در برگرفت.

رضا علیمحمدی از اهالی آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زمین های کشاورزی اهالی منطقه آبدانان دیم هستند.

وی گفت: اگر منابع آبی وجود داشته باشند در این منطقه مستعد تولید چند برابر می شود.

محمد رضایی از کشاورزان اهالی شهرستان آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کشاورزان بخش مورموری امیدوار بودند که از عقبه این سد برداشت کنیم که تا به امروز این امر تحقق پیدا نکرده است.

۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان تبدیل به آبی می شوند

عباس پیری رئیس جهاد کشاورزی آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در صورتی که کشاورزان آبدانانی بتوانند از آب عقبه سد کرخه برداشت کنند در حدود ۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و اراضی ملی می توانند تبدیل به آبی شوند.

عدم موافقت وزارت نیرو با تخصیص آب

مجید عسگری فرماندار آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برداشت آب از عقبه سد کرخه با توجه به مصوباتی که از قبل وجود داشته در این زمینه هدف گذاری شده است.

وی افزود: اما به دلیل عدم موافقت وزارت نیرو با تخصیص فعلا این امر محقق نشده است.

نیازمند مجوز تخصیص از وزارت نیرو

ذوالفقار مهدی زاده مدیرعامل آب منطقه ای استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان آبدانان مطالعه سد کرخه تکمیل شده و نیز فاز اول این سد مصوب شده است.

وی افزود: اما اجرایی کردن این طرح نیازمند مجوز تخصیص آن از طریق وزارت نیرو است.

لزوم استفاده از ظرفیت های گردشگری در عقبه سد کرخه

عقبه سد کرخه با توجه به چشم انداز زیبای آن می تواند از نظر گردشگری هم مورد توجه باشد.

احمد ایمانی رئیس محیط زیست آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علاوه بر پرندگان و حیات وحش بومی، هر ساله پذیرای بسیاری از پرندگان مهاجر آبزی است.

مجید اولاد رئیس میراث فرهنگی آبدانان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر چنان چه سرمایه گذاری رغبت کند در این نقطه در رابطه با ایجاد سایت گردشگری سرمایه گذاری کند میراث فرهنگی نیز همکاری لازم را انجام می دهد.

استفاده بهینه از ظرفیت ها می تواند توسعه پایدار را به دنبال داشته باشد عقبه سد کرخه ظرفیتی است که استفاده از آن می تواند شهرستان آبدانان را به یک قطب تولیدی اقتصادی تبدیل کند.