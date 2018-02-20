خبرگزاری مهر، گروه استانها: مردم استان سمنان در ایام فاطمیه و همزمان با سالروز شهادت امابیها(س) رخت عزای فاطمی بر تن، با حضور در مهدیه، مساجد، زینبیه، تکایا و بقاع متبرکه این استان در رثای بیبی دوعالم، زهرای مرضیه(س) به عزاداری پرداختند همچنین دستهها عزاداری از صبح سهشنبه در قالب آیین سوگواری فاطمی در سمنان و چند شهر دیگر استان به راه افتاده است.
امروز مردم استان سمنان در رثای بانویی بر سر و سینه میزنند که نامش زهرا(س) است بانویی که نامش سرشار از نور معنویت بود بانویی که محدثه نامگرفته بود چراکه احادیث نبی مکرم اسلام(ص) را منتقل میکرد، بتول نام گرفت چراکه از زمین دل کند و به خدا پناه آورد، صدیقه نام داشت چون صادق بود، محبتش ایشان را حنانه نامید و فاطمه(س) نام گرفت تا حضرت محمد(ص) در رثایش بگوید: «همانا من دخترم را فاطمه نام نهادم، زیرا بدون شک خدای عزّوجلّ فاطمه و دوستان او را از آتش دوزخ بازداشته است.»
فاطمه جمع همه خوبی ها
از امام باقر(ع) نقل شده است: «هنگامیکه فاطمه زهرا (س) پا به جهان نهاد، خدای تعالی فرشتهای را امر فرمود که این نام (فاطمه) را بر زبان رسول مکرّم (ص) جاری نماید. سپس پروردگار جهانیان فرمود: من به زلال علم شیر را در وجود تو قطع کردم، و تو را از ناپاکی بازداشتم. آنگاه امام باقر (ع) فرمودند: قسم به خداوند که پروردگار متعال این بانو را از علم انباشته و از ناپاکیهای زنان در میثاق ذرّ منع فرموده و بازداشته است.» و این والامقامی بزرگ بانوی جهان اسلام را روشن میسازد.
حضرت فاطمه(س) جمع همه خوبیها بود، بزرگ بانویی که یکی از القابش به نقل از امام باقر(ع) مبارکه است که در تفسیرش میخوانیم «جایی که خیر الهی به صورتی که قابل نگهداری و شمارش و اندازهگیری و محدود کردن نباشد، و هر کس به آن بنگرد، فزونی محسوسی در آن خیر میبیند، گویند در آن برکت است و آن موضع، مبارک است.» و لذا وقتی زهرای اطهر(س) لقب مبارکه به خود میگیرد یعنی جمع خوبیها در ایشان نهفته است و این شاید رازی است که پس از دهها قرن امروز همچنان مردم را سیاهپوش بیبی میکند.
راضی به رضای خدا
خداوند منان تمام خوبیها را در بیبی دوعالم گردآورد تا نسل حضرت محمد مصطفی(ص) را تداوم بخشد و این بود که آن حضرت همان «خیر بزرگ» نام گرفت که در کوثر به آن اشاره شد و امروز عالم سیاهپوش عزای فاطمه(س) هستند.
زهرای مرضیه، برترین بانویی است که همواره مورد رضای خداوند قرارگرفته تا نامش را با اَلسَّلامُ عَلَیْکِ اَیَّتُهَا الرَّضِیَّةُ الْمَرْضِیَّةُ بخوانیم یعنی کسی که از رفیعترین درجات نزد پروردگار برخوردار است. کسی که هر رنجی را بر خود تحمل میکند چون راضی به رضای خدای منان است کسی که خشنودیاش را در خشنودی خدای متعال میبیند و چه زیبا الگویی است زهرا(س) برای زنان و دختران امروز جهان اسلام ...
برگزاری مراسم عزاداری در استان سمنان
جمع این خوبیها باعث شده تا امروز جایجای استان سمنان سیاهپوش بیبی دوعالم باشد؛ در سمنان، شاهرود و دامغان مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) در مساجد محوری برگزار شد؛ همچنین در سایر شهرستانهای استان نیز عزاداری ویژه ایام فاطمیه با حضور پرشور مردم در حال برگزاری است.
سمنوپزان سمنانیها نیز از روز گذشته تاکنون مطابق هرسال به راه است و شامگاه دوشنبه تکایا و منازل مردم متدین و مؤمن این شهرستان میزبان خیل عزاداران فاطمی است که هرکدام حاجتی از حضرت فاطمه(س) دارند از سوی دیگر مراسم محوری گردهمایی فاطمی نیز از صبح سهشنبه در حال برگزاری است و تقارن آن با تشییع پیکر پاک شهید تازه شناساییشده تفحص، قدرت الله طحالیان به استان سمنان، حال و هوایی دیگر داده است.
آری امروز سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) است اینجا سمنان ... مهد مردمان متدین و شهیدپرور ... دیار عالمان دین و اخلاق ... اینجا بیبی دو عالم بر دلها حکمرانی میکند ... عشق و بازهم عشق.
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