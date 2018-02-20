امیرعلی اکبری برابر حریف استونی مبارزه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر علی اکبری رزمی کار سنگین وزن ایرانی که مدتی قبل حاضر نشد قرارداد خود را با سازمان ژاپنی «RIZIN» تمدید کند و با شرایط بهتر مالی با سازمان روسی «ACB» قرارد امضا کرد، برای اولین مبارزه خود در این سازمان راهی باکو خواهد شد.

«دِنیس اِسمولدارِف» رزمی کار ۲۷ ساله اهل استونی رقیب، رزمی کار کشورمان در باکوست. مبارزی که فنون سامبو را شگرد دارد و ۱۳ پیروزی و ۳ باخت در کارنامه خود دیده می‌شود. «مارسین تایبورا»، «الکساندر وُلکوف» و «میکال آندریشاک» مردانی بودند که این مبارز استونیایی را شکست داده اند.

امیر علی اکبری فرنگی کار سابق تیم ملی کشورمان در هشت مبارزه قبلی خود ۷ پیروزی و ۱ شکست در کارنامه خود ثبت کرده است. تنها شکست او مربوط به فینال تورنمنت قهرمانی وزن آزاد RIZIN در سال ۲۰۱۶ و در برابر اسطوره ای به نام «میرکو کروکاپ» بود.

امیر علی اکبری آخرین بار ۸ مردادماه «تایلر کینگ» آمریکایی را روی رینگ RIZIN و در مدت زمان یک دقیقه و ۳۹ ثانیه با ضربات متعدد مشت ناک اوت کرد.