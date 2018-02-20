آغاز طرح نوروزی هلال احمر/برگزاری تورهای نوروزی خیرین در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب درگاهی اعلام کرد: امسال نیز همانند سال های گذشته در آستانه نوروز بسته های حمایتی مشتمل بر مایحتاج نوروزی خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست در قالب برنامه ملی فرشتگان رحمت با مشارکت خیرین داوطلب جمعیت هلال احمر تامین و توزیع می شود .

وی به تشریح ابعاد دیگر برنامه ملی خدمات داوطلبانه در نوروز پرداخت و خاطرنشان کرد: به علاوه طرح ملی نیابت (ویژه ارایه خدمات حمایتی و اجتماعی به سالخوردگان تنها و بدون فرزند ) به همراه برنامه ملی مروجین سلامت ( آگاه سازی و ارایه خدمات پیشگیرانه برای به حداقل رساندن خطرهای چهارشنبه پایان سال) با مشارکت و همراهی حداکثری داوطلبان متخصص و آموزش دیده به مرحله اجرا در می آید.

سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با بیان اینکه جمع آوری کمک های مردمی برای برنامه فرشتگان رحمت از نخستین روز اسفندماه در تمامی شعب و خانه های داوطلبی هلال آغاز و تا نیمه فروردین ماه ادامه دارد، افزود: در این برنامه بسته های حمایتی میان نیازمندان از پیش شناسایی شده، توزیع می شود.