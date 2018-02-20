حضرت فاطمه(س) الگوی متعالی حیات طیبه برای تمام اعصار است

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارزش، جایگاه و مقام رفیع دخت نبی مکرم اسلام (ص) تنها محدود به عصر حیات آن بانوی بزرگوار نیست و سبک زندگی و منش حضرت فاطمه(س) الگویی ارزشمند و متعالی برای بشر در تمام اعصار و زمان ها است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: این بانوی بزرگ تاریخ، در انسان سازی و تربیت فرزندان، برای زن مسلمان اسوه ای باارزش است و به همین سبب باید به ترویج و اشاعه سیره آن حضرت در جامعه اسلامی امروز بپردازیم و معرفت و شناخت خود را نسبت به ایشان افزایش دهیم.

قربانپور بیان کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) الگوی کامل دینداری و فداکاری در مسیر حمایت از حق بود و در راستای پشتیبانی از ولایت و امامت همواره مسئولانه گام برداشت، به طوری که در نهایت جان خویش را در این راه فدا کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: امروز سبک زندگی فاطمی باید در جامعه نهادینه شود چرا که تداوم راه این بانوی بزرگوار اسلام، پرورش نسلی مومن، انقلابی و پشتیبان ولایت را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: اشاعه فرهنگ فاطمی در جامعه می‌تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی امروز را رفع کند و موجب تحکیم بنیان نهاد خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: آیات و احایث بسیار همچون آیه تطهیر، مودت، ذی القربی، مباهله و حدیث «لو لا فاطمه لما خلقتکما» همه دلالت بر جایگاه رفیع و عظیم دخت نبی مکرم اسلام(ص) دارد و در حقیقت، ولایت با مجاهدت حضرت فاطمه (س) استمرار پیدا کرد.

قربانپور اضافه کرد: آن بانوی بزرگوار در دفاع از دین و ولایت، هم به طور بیانی و هم عملی اقدامات بسیار اثرگذاری به انجام رساند که این اقدامات شجاعانه ایشان در حمایت از حق و مقابله با باطل، باید سرلوحه و الگویی برای همه ما در مسیر حق جویی باشد.