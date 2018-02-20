راه اندازی سامانه متمرکز صدور مجوزهای کشاورزی در ایلام

سید محمد تراب میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تسریع در ارائه خدمات بهره برداران کشاورزی سامانه متمرکز صدور مجوز وزارت جهاد کشاورزی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی راه اندازی شده است.

وی اظهار داشت: استان ایلام به عنوان سومین استانی است که این سامانه در این استان راه اندازی شده است.

وی افزود: برنامه ریزی این است تا پایان سال ۹۶ به صورت آزمایشی این کار انجام شود که اگر مشکلاتی در این زمینه وجود دارد مشکلات را مرتفع کنیم و از ابتدای سال ۹۷ به صورت عملیاتی اجرایی شود و باید دیگر درخواست های دستی که در این زمینه وجود داشت بسته شود.

میری گفت: با اجرای این طرح مراجعه حضوری کشاورزان کمتر و خدمات رسانی به این قشر بیشتر می شود.