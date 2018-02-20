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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵

رئیس دانشگاه تهران خبرداد:

متوسط بودجه اختصاص یافته به دانشگاه ها ۸۷ درصد است

متوسط بودجه اختصاص یافته به دانشگاه ها ۸۷ درصد است

رئیس دانشگاه تهران گفت: باتوجه به اینکه تنها یک ماه از سال باقی مانده است متوسط بودجه ای که به دانشگاه ها اختصاص یافته حدود ۸۷ درصد است.

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت قول داده است که بودجه دانشگاه ها تا پایان سال به صورت ۱۰۰درصد اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: تاکنون به طور متوسط حدود ۸۷ درصد بودجه دانشگاه ها اختصاص داده شده است.

رئیس دانشگاه تهران عنوان کرد: امیدواریم که اختصاص بودجه دانشگاه ها تا پایان سال کامل شود چراکه عدم تخصیص کامل مشکلات زیادی را برای دانشگاه ها به وجود خواهد آورد.

نیلی احمدآبادی گفت: دانشگاه ها به دلیل اینکه از قبل دانشجویان را پذیرفته اند بنابراین تمامی هزینه ها مشخص است و باید برای آنها بودجه اختصاص داده شود.

کد مطلب 4232590

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