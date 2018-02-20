متوسط بودجه اختصاص یافته به دانشگاه ها ۸۷ درصد است

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت قول داده است که بودجه دانشگاه ها تا پایان سال به صورت ۱۰۰درصد اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: تاکنون به طور متوسط حدود ۸۷ درصد بودجه دانشگاه ها اختصاص داده شده است.

رئیس دانشگاه تهران عنوان کرد: امیدواریم که اختصاص بودجه دانشگاه ها تا پایان سال کامل شود چراکه عدم تخصیص کامل مشکلات زیادی را برای دانشگاه ها به وجود خواهد آورد.

نیلی احمدآبادی گفت: دانشگاه ها به دلیل اینکه از قبل دانشجویان را پذیرفته اند بنابراین تمامی هزینه ها مشخص است و باید برای آنها بودجه اختصاص داده شود.