لاشه هواپیمای یاسوج در ارتفاعات نغول پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، وفایی مقدم صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: جستجوها در روز سوم نتیجه داد و لاشه هواپیما در جستجوهای هوایی پیدا شد.
گفته می شود برخی قطعات این هواپیما در جبهه شمالی دنا یعنی بخش استان اصفهان دیده شده است.
یاسوج - مدیر کل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد گفت: بالگردها در جستجوهای خود لاشه هواپیمای یاسوج را پیدا کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، وفایی مقدم صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: جستجوها در روز سوم نتیجه داد و لاشه هواپیما در جستجوهای هوایی پیدا شد.
گفته می شود برخی قطعات این هواپیما در جبهه شمالی دنا یعنی بخش استان اصفهان دیده شده است.
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