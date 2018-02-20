لاشه هواپیمای یاسوج در ارتفاعات نغول پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، وفایی مقدم صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: جستجوها در روز سوم نتیجه داد و لاشه هواپیما در جستجوهای هوایی پیدا شد.

گفته می شود برخی قطعات این هواپیما در جبهه شمالی دنا یعنی بخش استان اصفهان دیده شده است.