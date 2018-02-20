احتمال انتقال تمام اجساد هواپیما تا عصر امروز

به گزارش خبرنگار مهر، محل سقوط هواپیمای تهران - یاسوج که توسط بالگردهای سپاه شناسایی و پیدا شده است در منطقه عمومی دنا قرار دارد و هم اکنون نیروهای امدادی در حال اعزام به منطقه هستند و از حضور مردم عادی در منطقه ای که لاشه هواپیما پیدا شده است، جلوگیری می شود.

سردار فدا، جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان اصفهان و نیز دیگر مسئولان ستاد مدیریت بحران به منطقه ای که لاشه پیدا شده است، راهی شده اند و هم اکنون نیروهای انتظامی در حال برقراری نظم در منطقه هستند تا از ترددهای غیرضرور در این بخش ممانعت کنند.

برهمین اساس و اگر همه اجساد در یک نقطه باشند، کار انتقال آنها از ارتفاع به سمت پایین تا عصر امروز پایان می یابد.