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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۵۰

احتمال انتقال تمام اجساد هواپیما تا عصر امروز

احتمال انتقال تمام اجساد هواپیما تا عصر امروز

اصفهان - اگر همه اجساد در یک نقطه باشند، کار انتقال آنها از ارتفاع به سمت پایین تا عصر امروز پایان می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محل سقوط هواپیمای تهران - یاسوج که توسط بالگردهای سپاه شناسایی و پیدا شده است در منطقه عمومی دنا قرار دارد و هم اکنون نیروهای امدادی در حال اعزام به منطقه هستند و از حضور مردم عادی در منطقه ای که لاشه هواپیما پیدا شده است، جلوگیری می شود.

سردار فدا، جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان اصفهان و نیز دیگر مسئولان ستاد مدیریت بحران به منطقه ای که لاشه پیدا شده است، راهی شده اند و هم اکنون نیروهای انتظامی در حال برقراری نظم در منطقه هستند تا از ترددهای غیرضرور در این بخش ممانعت کنند.

برهمین اساس و اگر همه اجساد در یک نقطه باشند، کار انتقال آنها از ارتفاع به سمت پایین تا عصر امروز پایان می یابد.

کد مطلب 4232601

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