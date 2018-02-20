به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، مجید سرسنگی در مراسم اختتامیه اولین جشنواره ایدهپردازی هوایی و هوانوردی گفت: متاسفانه دو تن از دانشجویان دانشگاه تهران نیز جزء مسافران پرواز حادثه دیده تهران به یاسوج بودند بنابراین غصه ما از این رخداد بیشتر شد.
وی افزود: ما در کشور مشکلات زیاد داریم و امکانات به میزان نیازهای جامعه علمی کشور نیست.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران تاکید کرد: درست است که کاستیهای زیادی داریم و نیازها و مشکلات زیادی هم داریم اما در عین حال هنوز از ظرفیتهای موجود تمام و کمال استفاده نکردهایم.
سرسنگی مهمترین ظرفیت موجود در پیشرفت کشور را نیروی جوانان و دانشجویان عنوان کرد و گفت: این نیروی پرقدرت در تشکلهای علمی جمع شدهاند اما ما هنوز نتوانستهایم از آنها کاملا استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: در دانشگاه تهران ۱۸۰ انجمن علمی فعالیت میکنند اما به این هم قانع نیستیم و اعتقاد داریم که در طول برنامه سوم توسعه دانشگاه تهران این رقم میتواند به سه برابر افزایش یابد.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران اضافه کرد: اگر سازمانهای عریض و طویل اجرایی کشور بخشی از ماموریتهای خود را به دانشجویان بسپارند فعالیت ها بهتر و ارزانتر اجرا می شود.
سرسنگی عنوان کرد: امیدواریم مسئولان به این نکته توجه کنند و با سرمایهگذاری اندک بتوانیم طیف وسیعی از دانشجویان را فعال کنیم.
وی افزود: باید دانشجویان را برای انجام کارهای بزرگ آماده کنیم هرچند که آنها نیز باید خود پا پیش بگذارند.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران اضافه کرد: بسیاری از جوانان در زمان جنگ کارهایی کردند که باورنکردنی است اما متاسفانه امروزه قشری از مدیران اجرایی کشور با سن بالا حاضر نیستند بپذیرند که جوانان توانستند در دهه ۶۰ با تلاش خود این کشور را نجات دهند بنابراین میتوانند امروز نیز این کار را بکنند.
سرسنگی با بیان اینکه ما در کشور بین ایده تا تولید محصول با یک حلقه مفقوده روبهرو هستیم، گفت: ایدههای خوبی وجود دارد اما جریان و زیرساختی که بخواهد این ایدهها را به محصول تبدیل کند، نداریم که این یک ضعف است.
وی اظهار داشت: مطمئنا اگر این حلقه مفقوده یافت نشود، برگزاری هزار جشنواره هم فایده ندارد و نهایتا جوانان دانشجو عاصی میشوند و فرار مغزها پیش میآید.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران افزود: کارآفرینی یکی از محورهای برنامه سوم توسعه دانشگاه تهران است.
سرسنگی مسئولیت دانشگاه را ساختن انسانهایی عنوان کرد که به درد جامعه بخورند و در آن مشارکت داشته باشند.
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