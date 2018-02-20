اولویت مدیریت شهری حل معضل ترافیک و آلودگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیخانی در مراسم اختتامیه هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل ونقل، با بیان اینکه تمامی حاضران به مشکلات ترافیکی و آلودگی هوا آگاه هستند، گفت: اولویت شورای شهر تهران حل معضل ترافیک و آلودگی است به همین دلیل حدود از یک سوم بودجه شهرداری در سال ۹۷ به حوزه حمل ونقل تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه در کنار بودجه مصوب برای حوزه حمل و نقل، ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی و بهسازی اتوبوسرانی شهر تهران و توسعه موتورسیکلت های برقی در سال آینده تخصیص داده شده است، اعلام کرد: در جلسه مشترک اعضای شورای شهر تهران با معاون اول رئیس جمهور برای توسعه حمل و نقل ریلی تصمیاتی اتخاذ شد و مقرر شد خرید و تجهیز ناوگان ریلی در دستور کار دولت قرار گیرد از این رو با توجه به هماهنگی نسبی میان دولت، مجلس و مدیریت شهری امید می رود مشکلات این حوزه حل و فصل شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه تلاش می شود اعتماد مردم برای انتخاب اعضای شورای شهر تهران بدون نتیجه نماند، تصریح کرد: باید تعداد سفرها توسط خطوط مترو افزایش یابد به همین دلیل لازم است، تعداد واگن های مترو را افزایش دهیم تا بتوانیم نیاز شهروندان را پاسخ دهیم.

به گفته علیخانی شورا هیچ تعصبی در بکار گیری از مدل حمل‌ونقلی خاصی ندارد و استفاده از هر نوع وسیله نقلیه عمومی را پذیرا است.

وی با اشاره به آموزه‌های علمی هفدهمین کنفرنس حمل ونقل، گفت: با تبادل نظرات و هم اندیشی میان مسئولان و اساتید حاضر در این کنفرانس، می توان به خروجی های خوب این کنفرانس امیدوار بود.

همچنین در این مراسم محسن پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری نیز با اشاره به دستاوردهای علمی این کنفرانس گفت: تلاش می شود از این دستاوردها برای بهبود حمل و نقل و ترافیک شهر استفاده شود. همچنین یکپارچه سازی ساختاری در شهرها، ارتقای بهره وری سیستم های حمل ونقلی موجود، کاهش خودرو محوری در شهر، ایجاد پیاده روهای کاربردی و از بین بردن مشکلات عابران راهبردهای اساسی معاونت است.

وی با بیان اینکه باید از تجربیات کشورها برای تحقق راهبردها استفاده کرد تا از هرگونه آزمون و خطا دور باشیم، تاکید کرد: استفاده گسترده از موتورسیکلت، شهر را با چالشی به نام موتور سواری خطرناک و مخرب محیط زیست مواجه کرده است که باید برای حل این معضل نیز فکر اساسی کرد.

وی همچنین گفت: باید هم افزائی میان دانش و تجربه را بیش از گذشته در دستور کار قرار دهیم، یکی از آموخته های من از این کنفرانس، ساخت پارکینگ متمرکز در محلات است تا ارتباط اجتماهی میان مردم از بین نرود.

پور سید آقایی در پایان اعلام کرد: آماده دریافت نظرات علمی اندیشمندان این حوزه هستیم.

محمود صفارزاده دبیر علمی کنفرانس نیز در این مراسم با جمع بندی نظرات، هیات علمی، اظهار کرد: حرف مردم و هیات علمی در این جمله خلاصه می‌شود که مساله ترافیک باید حل شود.