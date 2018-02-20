کاهش مسافت تهران ـ شمال با اجرای تونل ریلی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی رفسنجانی در نشست بررسی طرح تونل ریلی البرز اظهار کرد:به لحاظ تکنولوژیکی اجرای این تونل ریلی البرز قابل تصور بوده همچنان که نظایر این تونل در دیگر کشور ها اجرا شده است.

وی با بیان این که اگر این تونل اجرا شود ظرفیت جابجایی ۲۰۰ هزار مسافر در روز و نیز جابجایی ۴.۵ میلیون تن بار را خواهد داشت، افزود: این امر به ویژه برای شبکه سراسری استان مازندران و نیز حمل بار از بنادر شمالی بسیار حایز اهمیت است، این در شرایطی است که هم اکنون استان مازندران در برخی مواقع با محدودیت خودرویی مواجه است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که اجرای این تونل می تواند زمان سفر تهران به شمال را تا نیم ساعت کاهش دهد افزود: در حال حاضر مهم ترین نکته، کار مطالعاتی این پروژه است چرا که به دلیل طویل و عمیق بودن این تونل باید مطالعات به دقت انجام شود تا در حین اجرای کار به مشکل برنخورد.