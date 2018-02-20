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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۵۶

روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه دیدار می کنند

روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه دیدار می کنند

رسانه های ترکیه اعلام کردند که دور دوم نشست سران کشورهای ایران، ترکیه و روسیه درباره سوریه در ماه آوریل ۲۰۱۸ در شهر استانبول برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استار، توافق لازم در خصوص برگزاری دور دوم نشست رهبران ترکیه، روسیه و ایران درباره سوریه پس از مذاکره تلفنی عصر روز دوشنبه «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه با «حسن روحانی» و «ولادیمیر پوتین» همتایان ایرانی و روسی وی حاصل شده است.

بنا به اعلام رسانه های ترکیه، این نشست در ماه آوریل(۱۲ فروردین ۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۹۷) در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود ولی تاریخ دقیق آن هنوز معلوم و قطعی نشده است.

دور اول نشست سه جانبه سران ترکیه، روسیه و ایران درباره بحران سوریه موسوم به نشست سوچی، چهارشنبه ۲۲ نوامبر (یکم آذر ۹۶) در شهر سوچی روسیه برگزار ‌شد.

کد مطلب 4232624
عبدالحمید بیاتی

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