امکان انتقال هوایی اجساد وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، غفور راستین از انتقال زمینی اجساد به پایین خبر داد و اظهار داشت: امکان فرود بالگرد در منطقه وجود ندارد و بر همین اساس به نظر می رسد باید کار انتقال به صورت زمینی و دستی به پایین کوه صورت گیرد.

وی افزود: این کار زمان بر است.