امکان انتقال هوایی اجساد وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، غفور راستین از انتقال زمینی اجساد به پایین خبر داد و اظهار داشت: امکان فرود بالگرد در منطقه وجود ندارد و بر همین اساس به نظر می رسد باید کار انتقال به صورت زمینی و دستی به پایین کوه صورت گیرد.
وی افزود: این کار زمان بر است.
اصفهان - مدیر مرکز اورژانس اصفهان گفت: امکان انتقال اجساد به صورت هوایی و بالگرد فراهم نیست و اجساد به صورت زمینی منتقل می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، غفور راستین از انتقال زمینی اجساد به پایین خبر داد و اظهار داشت: امکان فرود بالگرد در منطقه وجود ندارد و بر همین اساس به نظر می رسد باید کار انتقال به صورت زمینی و دستی به پایین کوه صورت گیرد.
وی افزود: این کار زمان بر است.
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