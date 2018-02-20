آسمان ایران صاف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه احمدی گفت: آخرین فعالیت های سامانه بارشی در شرق و شمال شرق کشور به پایان خواهد رسید.

وی افزود: اکنون استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و بخش های کمی از خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در معرض این سامانه بارشی قرار دارند که در حال خروج از شرق و شمال شرق کشور است.

احمدی اضافه کرد: پدیده غالب در شرق و جنوب شرق وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی افزود: روز چهارشنبه سامانه بارشی دیگری وارد کشور می شود که در جنوب غرب و دامنه های زاگرس شامل استان های چهار محال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، خوزستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و غرب اصفهان بارش خواهیم داشت.

احمدی افزود: پنجشنبه این سامانه بارشی تقویت شده و تمام نیمه غربی و بخش هایی از مرکز و شمال کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

کارشناس هواشناسی گفت: در روزهای ابتدایی هفته آینده شاهد بارش های مناسبی در بیشتر مناطق کشور و به ویژه نیمه جنوبی خواهیم بود که اطلاعات هواشناسی آن اعلام خواهد شد.

احمدی افزود: امروز با افزایش سرعت وزش باد در استان های بوشهر و خوزستان آبهای خلیج فارس مواج خواهد بود.

وی ادامه داد: هوای تهران صاف و آفتابی همراه با وزش باد ملایم و غبار صبحگاهی پیش بینی می شود.