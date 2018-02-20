گیاهان ۵۰۰ میلیون سال قبل در زمین به وجود آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی ای ساینس، تحقیقات جدید نشان می دهد گیاهان ۱۰۰ میلیون سال قبل از زمان پیش بینی شده در قاره های جهان به وجود آمدند.

محققان اکنون معتقدند نخستین گیاهان حدود ۵۰۰ میلیون سال قبل روی زمین به وجود آمدند.

این درحالی است که تا به حال تصور می شد در ۴ میلیارد سال اولیه تاریخچه زمین، به غیر از میکروب هیچ موجود زنده دیگری در سیاره زندگی نمی کرد. رشد گیاهان قاره های زمین را دگر گون کرد و مسیر را برای حیات نخستین حیوانات در خشکی فراهم کرد. این حیوانات از دریا به سمت خشکی آمدند.

پیش از این دانشمندان با بررسی قدیمی ترین فسیل های گیاهی با قدمت ۴۲۰ میلیون سال سعی داشتند جدول زمانی حیات روی زمین را مشخص کنند. اما تحقیق جدید با استفاده از روش «ساعت مولکولی» بازه زمانی دقیق تری فراهم کرد.

مارک پوتیک از دانشگاه بریستول در این باره می گوید: در این روش ما تمایز میان ژن های سازنده گونه های زنده را بررسی کردیم. در مرحله بعد تمایزهای میان ژن ها با توجه به قدمت فسیل ها بررسی شد.