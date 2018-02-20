بازداشت ۷ نفر بدون تفهیم اتهام/ زخمی شدن جوان فلسطینی در بیت لحم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، برخی منابع فلسطینی از زخمی شدن جوان فلسطینی به هنگام عقب نشینی نیروهای اشغالگر از اردوگاه الدهیشه در بیت لحم در کرانه باختری خبر دادند.

از سوی دیگر نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری ۷ نفر را بازداشت کردند.

در همین حال گروه های مقاومت فلسطین برآمادگی خود برای پاسخ دادن به هرگونه افزایش حملات اشغالگران صهیونیستی در نوار غزه تاکید کردند.

این در حالی است که اخیرا جنگنده های اسرائیلی حملات خود را به نوار غزه افزایش داده اند.