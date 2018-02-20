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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۳۰

فرماندهی انتظامی پارس‌آباد:

۵۸ هزار عدد انواع داروی قاچاق در پارس‌آباد کشف شد

۵۸ هزار عدد انواع داروی قاچاق در پارس‌آباد کشف شد

پارس‌آباد- فرمانده نیروی انتظامی پارس‌آباد از کشف ۵۸ هزار و ۴۹۰ عدد انواع داروی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس اردبیل، حسین بهمنی پیش از ظهر سه‌شنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: به دنبال دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر دپوی داروهای قاچاق در مغازه سم وکود فروشی در یکی از خیابان‌های پارس‌آباد بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات تخصصی و بررسی‌های میدانی کارآگاهان پلیس آگاهی از صحت گزارش‌های دریافتی اطمینان حاصل شده و پس از هماهنگی با مقام قضایی به این مغازه اعزام شدند.

فرمانده نیروی انتظامی پارس‌آباد با اشاره به کشف داروهای غیرمجاز در بازرسی از این مغازه ادامه داد: صاحب مغازه قصد فروش غیرمجاز و توزیع خارج از شبکه قرص‌ها را داشت که با اقدام به موقع کارآگاهان پلیس آگاهی ناکام ماند.

کد مطلب 4232656
محمد میرزایی ناطق

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