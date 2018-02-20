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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برخورد هواپیما با نوک قله/ آرم آسمان بر روی بدنه دیده شد

برخورد هواپیما با نوک قله/ آرم آسمان بر روی بدنه دیده شد

یاسوج - خلبان بالگردی که قطعاتی از هواپیما را مشاهده کرده است گفت: هواپیما به پایین نوک قله برخورد کرده است.

کاپیتان سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هواپیما در مسیر پروازی خود به حدودا  ۳۰ متر پایین تر از نوک قله برخورد کرده است.

وی بیان کرد: هواپیما دقیقا در مسیر پروازی خود بوده و به نوک قله برخورد کرده و قطعه قطعه شده است و تنها بخشی از بدنه که آرم شرکت آسمان بود مشاهده می شود.

سهیلی گفت: شیب این قسمت از کوه بسیار زیاد است و امکان نشست بالگرد به هیچ وجه وجود ندارد و تنها کوهنوردان می توانند اجساد را منتقل کنند.

وی گفت: از صبح جستجو را آغاز کردیم و پس از ۱.۵ ساعت پرواز در مسیر پروازی هواپیما لاشه مشاهده شد.

کد مطلب 4232663

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