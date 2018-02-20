استان تهران ماتم سرای عزای «ام ابیها»/اشک هایی که جاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مومن و متعهد شهرستان های استان تهران، هم زمان با شهادت ام ابیها، حضرت زهرا(س) بار دیگر خروشیدند و با حضور پرشور و باشکوه در مراسم عزاداری آن حضرت در سراسر استان تهران، اوج عشق، ارادت و دل دادگی خود را به اهل بیت عصمت و طهارت نشان دادند.

مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) با حضور اقشار مردم، اعضا بیت امام(ره)، شخصیت های لشکری و کشوری ،هیئت های مذهبی،خانواده های شهدا و در حرم مطهر امام خمینی(ره) برگزار شد و به مناسبت شهادت آن حضرت، مراسم عزاداری این بانوی بزرگوار در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

در این مراسم برنامه هایی مانند مرثیه سرایی،سینه زنی،مداحی و سخنرانی اجرا شد.

پخت ۱۰ تن آش نذری در ورامین

مرد و زن، پیر و جوان، کارمند و کارگر، محصل و معلم و همه اقشار مردم ورامین در شب و روز شهادت حضرت زهرا(س) به عزاداری پرداختند، تا فریاد «وای مادرم» خود، نسبت به شهادت بانوی دو عالم اظهار تاسف کنند.

پخت و توزیع ۱۰ تن آش نذری به همت عده ای از جوانان و خانواده های ورامینی به مناسبت سالروز شهادت ام ابیها (س) و توزیع آن در بین ۱۰ هزار نفر از مردم ورامین در روز گذشته یکی از اقداماتی بود، که در نوع خود جالب توجه می نمود، گفته می شود، برای پخت این آش که در حسینیه «بیت العباس(ع) » ورامین صورت پذیرفت، ۶۰۰ کیلو سبزی ، ۳۰۰ کیلولوبیا چیتی ، ۲۰۰ کیلو عدس و ۲۰۰ کیلونخود استفاده شد.

برگزاری مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در شامگاه سه شنبه برای هجدهمین سال متوالی، از دیگر مراسمی است، که در این منطقه با مردم مومن و ولایتمدار شاهد آن خواهیم بود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در خصوص این مراسم باشکوه به خبرنگار مهر گفت: این مراسم معنوی در ۱۳ نقطه استان تهران، از جمله شهرستان ورامین برگزار می شود

حجت الاسلام سیدمحسن محمودی افزود: این مراسم، در شهر تهران، شهرستان های شمیرانات، ملارد، ورامین، قرچک، پیشوا، پاکدشت، ری و قدس هم زمان با شام شهادت حضرت زهرا(س) برگزار خواهد شد.

حضور پرشور هیئات عزاداری دماوند در خیابان ها

دماوند نیز امروز مملو از صحنه های عشق و ارادت به ائمه اطهار بود، مردم مومن این شهرستان همچون سال های گذشته بار دیگر به عزاداری پرداختند و هیئات عزاداری سینه زنی و زنجیرزنی در محلات شهر دماوند با نوای ذاکر اهل بیت «عبدالرضا ذاکر فولادی» به حرکت درآمد.

حضور نوجوانان و جوانان دماوندی در مراسم عزاداری حضرت زهرا(س) بسیار پررنگ تر از سال های گذشته بود.

مردم دماوند علی رغم سرمای هوا در این شهر، با حضور پرشور در خیابان ها، در عزای حضرت زهرا بر سر و سینه کوبیدند.

امام جمعه دماوند در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید از اتفاقات ناگوار و ظلمی که به اهل بیت پیامبر(ص) در اوایل تاریخ اسلام شد، درس بگیریم و مانع از تکرار دوباره آن ها شویم.

حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی ادامه داد: حضور گسترده مومنین دماوندی در این مراسم، به خوبی نشان داد، که مردم همواره پای آرمان های انقلاب اسلامی ایستاده اند و هرگز بین این مردم و فرهنگ اهل بیت و شهید و شهادت فاصله نخواهد افتاد.

پردیس میزبان ۲ شهید گمنام بود

در شهرستان پردیس نیز، مردم مومن و انقلابی این شهرستان با ۲ شهید گمنام دفاع مقدس وداع کرده و اوج بصیرت و ولایتمداری خود را به نمایش گذاشتند.

رییس شورای اسلامی شهر پردیس در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: تا زمانی که فرهنگ شهادت در این کشور باشد، دشمن نمی تواند به ما آسیبی بزند.

سید علی موسوی جوردی اضافه کرد: این شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم بودند، تا از جان با ارزش خود گذشتند، تا این نظام، انقلاب و ارزش های والای آن بماند و کسی نتواند به این مرز و بوم تجاوز کند.

بر اساس این گزارش نماز میت بر پیکر این ۲ شهید گمنام نیز اقامه شد، این شهدا در این شهرستان به خاک سپرده خواهند شد.

تجمع بزرگ فاطمی در اسلامشهر و امام زاده صالح(ع) تجریش

عزاداری مردم مومن اسلامشهر نیز میهمان ویژه ای داشت، شهید گروهبان یکم «عبدالرضا حیدری» هم زمان با سال روز شهادت حضرت زهرا(ع) از اسلامشهر، آغاز شد و به سوی «گلشهر» ، میدان شهدا و سپس گلزار شهدای چهاردانگه ادامه یافت و عزاداران در این مسیر با سر دادن شعارهای «جانم فدای رهبر» با آرمان های بلند امام و رهبری تجدید میثاق و نسبت به مقام بانوی دو عالم ادای احترام کردند.

تجمع بزرگ هیات های فاطمی در اسلامشهر شکوه خاصی داشت و هزاران نفر از مردم این شهرستان در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) گرد هم آمده و بر سر و سینه کوبیدند.

امامزاده صالح(ع) تجریش نیز شب گذشته مملو از جمعیت عاشقانی بود، که با حضور پرشور خود، نسبت به مقام صدیقه طاهره ابراز عشق و ارادت کردند.

مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در پرند نیز، قرار است بعد از نماز مغرب و عشا شامگاه سه شنبه و با سخنرانی حجت الاسلام خدیری در مسجد امام حسن مجتبی(ع) این شهر برگزار شود.

دیگر شهرهای استان تهران نیز صحنه ابراز عشق و ارادت مردم مومن و ولایی این استان به حضرت زهرا(س) بود.