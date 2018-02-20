هزینه های درمانی دیابت بالاست/ آموزش اساس کنترل

به گزارش خبرگزاری مهر، مهریار خسروشاهی، افزود : این بیماری را یک بیماری چندجانبه دانست که همه دنیا با آن درگیرند، این بیماری غیرواگیر پس از ناراحتی‌های قلبی و عروقی بیشترین درگیری را برای بیماران به همراه دارد. در ایران هم آمار قابل تاملی از افراد جامعه گرفتار این بیماری هستند و یا در معرض ابتلا به آن قرار دارند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین عنصر برای درک کنترل بیماری دیابت، آموزش است. آموزش اساس درمان و پیشگیری در دیابت است. لذا هرچه از نظر آموزش پزشکان در قالب کارگاه‌های تخصصی و برگزاری کلاس‌ها آموزشی برای بیماران بکوشیم به افزایش دانش بیماران در راستای هماهنگی بیشتر و بهتر با پزشکان‌شان موثر خواهدبود که درنتیجه آن کنترل بیماری تسهیل می‌شود.

خسروشاهی به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و دانشگاه‌ها و سایر اقشار جامعه در ارتقای این آگاهی تاکید کرد و گفت: آموزش‌ها از طریق دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و غیره کمک می‌کند که افراد بیشتری در جامعه از این آموزش برخوردار شوند. سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی در کنار یکدیگر می‌توانند باعث توقف رشد فزاینده این بیماری از طریق افزایش سطح آگاهی افراد جامعه و معلومات بیماران شوند.

وی درباره چالش‌های پیش روی کنترل و درمان دیابت گفت: هزینه‌های درمانی بیماران دیابت بالاست. ملزومات، داروها و ابزاری که این افراد به‌طور روزانه ناگزیر به استفاده از آنها هستند هزینه‌ای را به خانواده بیماران تحمیل می‌کند که برای آن نیاز به پوشش‌های بیمه‌ای وجود دارد. لذا اگر شرکت‌های بیمه‌گر، سازمان‌های مردم‌نهاد و غیرانتفاعی و همچنین وزارت بهداشت در این زمینه کمک کنند تا هزینه‌های درمان کاهش یابد کنترل بیماری دیابت آسان‌تر خواهدشد و بیماران می‌توانند بهتر به نیازهای درمانی خود برسند.

خسروشاهی در مورد نقشه راه ملی گفت: گایدلاین‌های مختلفی در مورد کنترل و درمان دیابت وجود دارند ازجمله گایدلاین انجمن دیابت آمریکا، گایدلاین انجمن دیابت اروپا و غیره که در واقع اساس شروع درمان برای بیماران ما هستند. در مورد نقشه راه ملی از حدود سه سال پیش با همکاری شرکت‌های مرتبط با دیابت و فعال در زمینه بهبود وضعیت کنترل دیابت کشور همکاری گایدلاینی طراحی شده‌است که امیدواریم در آینده نزدیک با شرایط بیماران کشورمان بومی‌سازی شود.