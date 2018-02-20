شورای امنیت و نعل وارونه/ عربستان جنایت می کند ایران جریمه می شود

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل؛ شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه ای را برای محکوم کردن ایران به نقض تحریم تسلیحاتی یمن و درخواست اعمال تدابیری بر ضد تهران در دست بررسی دارد.

متن پیش‌نویس این قطعنامه توسط بریتانیا و پس از انتشار گزارش کارشناسان سازمان ملل مبنی بر کمک تسلیحاتی ایران به شبه نظامیان حوثی تهیه شده است.

این وضعیت در حالی است که یمن ماه هاست بواسطه حملات عربستان سعودی با بیماری وبا دست به گریبان بوده و قحطی جان مردم این کشور را تهدید می کند اما با این وجود هیچ تلاشی از سوی کشورهای غربی برای پایان رنج مردم یمن انجام نشده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه متن پیش نویس این قطعنامه توسط بریتانیا و پس از انتشار گزارش کارشناسان سازمان ملل مبنی بر کمک تسلیحاتی ایران به شبه نظامیان حوثی تهیه شده است. بر این اساس کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد در گزارش خود تایید کرده اند که موشک های پرتاب شده در سال گذشته توسط حوثی ها به سوی خاک عربستان سعودی ساخت ایران بوده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی قرار است تا پایان ماه فوریه این پیش نویس قطعنامه را به رای بگذارد که موضع روسیه در قبال آن هنوز به طور مشخص اعلام نشده است. واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد اواخر ماه گذشته میلادی با ابراز تردید در باره منشا ارسال موشک های پرتاب شده از سوی حوثی ها، به نوعی موضوع مخالف مسکو را با اعمال مجازات بر ضد تهران یادآور شده بود.

در پیش نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران به عنوان نقض کننده تحریم تسلیحاتی اعمال شده در سال ۲۰۱۵ میلادی بر ضد یمن محکوم و به عدم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تحویل مستقیم یا غیرمستقیم، فروش یا ارسال موشک های بالیستیک، پهپاد و دیگر تجهیزات نظامی به حوثی ها سرزنش شده است.

این متن که حمایت فرانسه و آمریکا را به همراه دارد و روز جمعه تحویل شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است بر واکنش مضاعف اعضای شورای امنیت علیه نقض تحریم تسلیحاتی یمن و تدابیر بیشتر برای مقابله با این تخلفات تاکید دارد.

در پیش نویس قطعنامه شورای امنیت همچنین تمدید یکساله تحریم های سازمان ملل متحد بر ضد یمن تا بیست و ششم فوریه ۲۰۱۹ میلادی پیش بینی شده است.

نقش شورای امنیت در تشدید بحران یمن

نمی توان گفت شورای امنیت از آنچه در یمن می گذرد بی اطلاع است. سازمان ملل تا این مرحله نیز به خوبی از ابعاد فاجعه در یمن آگاه بوده ولی هیچ اقدام جدی و موثری برای توقف جنگ در یمن صورت نداده است. علاوه بر این در بسیاری از موارد، ریخت و پاش‌های مالی و باج دادن عربستان و متحدانش باعث عدم انتشار گزارش‌های سازمان ملل درباره فاجعه یمن شده و در سایر موارد نیز با کمرنگ جلوه دادن یمن و سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی ائتلاف سعودی، عملاً به تشدید بحران و ادامه جنگ در یمن دامن زده است.

با این حال، مقامات سازمان ملل بارها بر ابعاد گسترده اوضاع فاجعه آمیز یمن تاکید کرده‌اند و از جمله گوترش دبیرکل سازمان ملل، جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن را «احمقانه و بیهوده» نامیده است لکن در میدان عمل شاهد هیچگونه اقدام جدی و بازدارنده‌ای که زمینه‌های توقف جنگ را فراهم سازد نبوده ایم.

نکته مهم‌تر اینکه در واقع آمریکا، انگلیس، فرانسه و بسیاری از کشورهای صادرکننده اسلحه به عربستان، امارات و سایر اعضای ائتلاف سعودی از ادامه جنگ و حتی تشدید آن بهره می‌برند و بسیاری از سلاح‌های جدید خود را در یک جنگ واقعی مورد آزمایش قرار می‌دهند.