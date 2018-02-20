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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۱۳

معاون امداد و نجات هلال احمر اصفهان خبر داد:

مواجهه نیروهای امداد با برف و کولاک در محل سقوط هواپیما

مواجهه نیروهای امداد با برف و کولاک در محل سقوط هواپیما

اصفهان - معاون امداد و نجات هلال احمر اصفهان گفت: با توجه به اینکه منطقه سقوط صعب العبور است، باید نیروها بدون بالگرد به ادامه عملیات بپردازند و احتمال مواجهه با برف و کولاک بسیار زیاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش کریمی در خصوص زمان احتمالی پیدا کردن اجساد اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی پیدا کردن اجساد با صرف زمان همراه است و اگر همین شرایط حاکم باشد ممکن است نیروها با برف و کولاک در منطقه مواجه شوند.

وی افزود: نیروهای هلال احمر نیز با بالگرد به محل سقوط اعزام شده اند و آنجا پیاده می شوند.

معاون امداد و نجات هلال احمر اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه منطقه سقوط صعب العبور است، باید نیروها بدون بالگرد به ادامه عملیات بپردازند.

وی گفت: احتمال مواجه با برف و کولاک بسیار زیاد است.

کد مطلب 4232697

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