مواجهه نیروهای امداد با برف و کولاک در محل سقوط هواپیما

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش کریمی در خصوص زمان احتمالی پیدا کردن اجساد اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی پیدا کردن اجساد با صرف زمان همراه است و اگر همین شرایط حاکم باشد ممکن است نیروها با برف و کولاک در منطقه مواجه شوند.

وی افزود: نیروهای هلال احمر نیز با بالگرد به محل سقوط اعزام شده اند و آنجا پیاده می شوند.

معاون امداد و نجات هلال احمر اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه منطقه سقوط صعب العبور است، باید نیروها بدون بالگرد به ادامه عملیات بپردازند.

وی گفت: احتمال مواجه با برف و کولاک بسیار زیاد است.