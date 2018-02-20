قرارگاه هماهنگی بحران تشکیل شد/بررسی صحنه سقوط توسط دادگستری

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش اظهار داشت: اقدامات ما بعد از چند روز تجسس، نتیجه داد و امروز عملیات جست و جو ادامه پیدا کرد، مناطق پایش شد و پهبادها عکس ها را ارسال کردند.

وی با بیان اینکه امروز از ارتش هواپیماهایی پرواز کردند و تصاویر آنها پایش شد، گفت: هفت بالگرد از هلال احمر و سپاه کار شناسایی را انجام می دادند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان افزود: هواپیمائی هم از پایگاه هشتم شکاری اصفهان اعزام و کار شناسایی را انجام داد.

وی با اشاره به اینکه اولین مرحله مدیریت بحران که شناسایی و جست و جو بود را طی کردیم، گفت: مرحله بعد با هماهنگی دادگستری و قوه قضاییه صحنه حادثه مورد بررسی قرار می گیرد.

شیشه فروش افزود: براساس برنامه های سازمان هواپیمائی کشور برنامه ها را پیگیری خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر قرارگاه هماهنگی ستاد مدیریت بحران در پای این تپه ها تشکیل شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان افزود: از افرادی در این مرحله استفاده می شود که دوره های کوهنوردی را گذرانده باشند و تجهیزات لازم داشته باشند.

وی ادامه داد: شرایط جوی برای کار کردن مهیا است و سناریوهای ما براساس پیش بینی های هواشناسی تغییر می کند.

شیشه فروش ابراز داشت: در کنترل مدیریت بحران در این صحنه که محل صعب العبور و آب و هوا دشوار بود، توانستیم با بهره گیر ی از فناوری های روز شناسایی محل صورت گیرد.