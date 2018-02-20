انتقال اجساد به پایین کوه دشوار است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده اظهار داشت: تاکنون هیچ جنازه ای در محل سقوط پیدا نشده است.

وی با بیان اینکه به احتمال قوی همه سرنشینان هواپیما جان خود را از دست داده اند، افزود: برخورد این هواپیما بسیار سخت بوده است که در ارتفاع ۱۳ هزار پایی سقوط کرده است.

استاندار اصفهان تصریح کرد: اگر هواپیما راهی برای حرکت در سمت راست پیدا می کرد می توانست از قله عبور کند.

با توقف عملیات تا ظهر چهارشنبه عملیات از شنبه ادامه می یابد

وی با بیان اینکه همه نیروها برای تخلیه هرآنچه که در ارتفاعات وجود دارد، به این نقطه اعزام شده اند، اظهار داشت: زمان ما تا ساعت ۱۰ صبح فردا خواهد بود چراکه بعد از آن امکان پرواز بالگردها به دلیل شرایط آب و هوایی فراهم نیست.

مهرعلیزاده تصریح کرد: احتمال زیاد می دهیم اجساد به سه قسمت تقسیم شده باشند و همین کار را برای ما دشوار کرده است.

وی افزود: در صورتیکه عملیات تا ظهر چهارشنبه متوقف شود، ادامه آن از روز شنبه خواهد بود.

ارتباط ارتش با رادارهای بین المللی برای پیدا کردن محل دقیق سقوط

استاندار اصفهان محل برخورد هواپیما را در حوزه استان اصفهان دانست و گفت: به دلیل دشواری کار دو هزار نیروی متخصص را در منطقه مستقر کردیم و تا زمانیکه جست و جو میسر باشد به عملیات ادامه می دهیم.

وی افزود: ارتش توانست با ارتباطات خود با نیروهای بین المللی، از رادارهای خود و نیز تصاویر کشورهایی همچون روسیه برای تعیین محل دقیق استفاده کند.

مهرعلیزاده با بیان اینکه بالگرد سپاه برای نخستین بار توانست لاشه را ببیند، ابراز داشت: امیدوارم تا قبل از ساعت ۱۰ صبح فردا بتوانیم همه اجساد را پیدا و خارج کنیم که در همین راستا تا عصر امروز همه نیروهای مورد نیاز در منطقه تخلیه خواهند شد.