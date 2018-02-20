کار انتقال پیکرها را تا قبل از پایان امروز آغاز می کنیم

به گزار ش خبرنگار مهر سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر دقایقی قبل در گفتگو با شبکه خبر از اعزام همه نیروهای امدادی زمینی به محل سقوط هواپیما خبر داد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک فروند بالگرد هلال احمر در حال گشت زنی در محل سقوط هواپیماست تا راه های زمینی انتقال پیکر کشته شده ها را بررسی کند، گفت: به محض بازگشت بالگرد هلال احمر، روش های انتقال پیکرها اطلاع رسانی خواهد شد.

این مقام مسئول در هلال احمر با تأکید بر آمادگی کامل همه نیروهای امدادی زمینی و هوایی و همچنین کامل بودن دستگاه های ارتباطی آنها، اظهار داشت: همه نیروهایی که به جبهه جنوبی اعزام شده بودند نیز در حال بازگشت به منطقه سقوط هواپیما هستند.

سلیمی با بیان اینکه تا قبل از پایان امروز کار انتقال پیکرها را آغاز می کنیم ادامه داد: ۲۱۴ نیروی پشتیبانی امدادی به منطقه اعزام شده اند و چند نیروی پشتیبانی برف و یخ نوردی نیز در ستاد امدادرسانی آماده هستند تا درصورت نیاز به منطقه سقوط منتقل شوند.