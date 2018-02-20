تلاش هلال احمر برای ورود امدادگران به منطقه سقوط هواپیما

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن درخشان درباره روند ادامه عملیات جستوجو توسط نیروهای هلال احمر توضیح داد و گفت: طی جلساتی که شب گذشته داشتیم استراتژیهای جستوجو به دو منطقه تقسیم شد. با توجه به این استراتژی تیمهایی از سمت جنوب رشته کوه دنا؛ یعنی ازسمت «سی سخت» و تیمهایی از سمت شمالی و سمیرم جستوجو را ادامه دادهاند.
وی ادامه داد: امروز صبح با پرواز بالگردها و پهبادها، منطقهای مشخص شد که احتمالا لاشه هواپیما دیده شده است. از این مناطق عکسبرداری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این منطقه نزدیک شهر یاسوج و در ارتفاع ۴۰۰۰ متری این منطقه قرار دارد. این مناطق رشته کوههایی سخت و صعب العبور دارد و امیدواریم تا بعداز ظهر تیمهای امدادی و جستوجوگران بتوانند وارد این منطقه شوند و آن را مورد ارزیابی اولیه قرار دهند.
درخشان تاکید کرد: این منطقه راه عبوری ندارند و تیمها مجبور هستند به صورت زمینی و هوایی پیاده شوند تا جستوجوی اصلی را انجام دهند و اجساد و پیکرها را به مناطق پایینتر ادامه دهند. در حال حاضر نمیتوان گفت امکان فرود بالگردها در این منطقه صفر است و باید ارزیابی دقیقتری انجام شود. بالگردها در منطقه حضور دارند و در حال ارزیابی هستند. سپاه و هلال احمر خلبانهای خوبی را در اختیار دارد که امیدواریم بتوانند در این منطقه فرود آیند.
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