پیکر پاک شهید «فرزاد ایرانفر» در بروجرد تشییع و به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا شیراوژن معاون فرمانده انتظامی لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به شناسایی پیکر پاک شهید «فرزاد ایرانفر» پس از ۲۹ سال اظهار داشت: این شهید در سال ۶۷ مفقودالاثر شده بود که بعد از گذشت ۲۹ سال پیکر پاکش شناسایی‌شده است.

وی بابیان اینکه مراسم وداع با پیکر این شهید روز شنبه با حضور فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد ادامه داد: درنهایت طی روز گذشته پیکر پاک شهید «فرزاد ایرانفر» به استان لرستان و همچنین شهرستان بروجرد به‌عنوان زادگاه این شهید عزیز منتقل شد.

معاون فرمانده انتظامی لرستان بابیان اینکه امروز مراسم تشییع و خاک‌سپاری شهید «فرزاد ایران فر» با حضور امام‌جمعه، فرماندار، فرماندهان نظامی و انتظامی بروجرد و اقشار مختلف مردم ولایتمدار شهرستان رأس ساعت ۱۰ صبح در میدان قیام شهرستان بروجرد و مقابل مسجد امام خمینی(ره) شهرستان بروجرد به سمت بهشت شهدا برگزار شد.