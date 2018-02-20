ترامپ خواهان بررسی پیشینه خریداران اسلحه در آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد دونالد ترامپ در دیدار با جان کوربین سناتور جمهوریخواه ،خواستار ارائه طرحی به کنگره برای نظارت بیشتر بر پیشینه خریداران سلاح شده است .

انتقادها نسبت به شرایط فروش اسلحه در ایالات متحده پس از حادثه تیراندازی روز چهارشنبه در مدرسه‌ای در ایالت فلوریدا که ۱۷ کشته بر جای گذاشت ، افزایش یافته‌است .

بنا به گفته یک کارزار هوادار کنترل مالکیت سلاح در آمریکا ، این هجدهمین بار در سال جاری میلادی است که در مدارس ایالات متحده، تیراندازی رخ می‌دهد.

تلاش ها برای اصلاح قانون مالکیت اسلحه در کنگره آمریکا ،عمدتا به دلیل مخالفت جمهوریخواهان تاکنون ناموفق بوده است.