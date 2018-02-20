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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۴۳

ترامپ خواهان بررسی پیشینه خریداران اسلحه در آمریکا شد

ترامپ خواهان بررسی پیشینه خریداران اسلحه در آمریکا شد

کاخ سفید از حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تشدید بررسی‌ پیشینه خریداران اسلحه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد دونالد ترامپ در دیدار با جان کوربین سناتور جمهوریخواه ،خواستار ارائه طرحی به کنگره برای نظارت بیشتر بر پیشینه خریداران سلاح شده است .

انتقادها نسبت به شرایط فروش اسلحه در ایالات متحده پس از حادثه تیراندازی روز چهارشنبه در مدرسه‌ای در ایالت فلوریدا که ۱۷ کشته بر جای گذاشت ، افزایش یافته‌است .

بنا به گفته یک کارزار هوادار کنترل مالکیت سلاح در آمریکا ، این هجدهمین بار در سال جاری میلادی است که در مدارس ایالات متحده، تیراندازی رخ می‌دهد.

تلاش ها برای اصلاح قانون مالکیت اسلحه در کنگره آمریکا ،عمدتا به دلیل مخالفت جمهوریخواهان تاکنون ناموفق بوده است.

کد مطلب 4232723
عبدالحمید بیاتی

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