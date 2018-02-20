انتقال اجساد زمینی انجام می شود/جابجایی قطعات هواپیما همراه اجساد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده در گفتگو با شبکه خبر گفت: اطلاعات میدانی از منطقه به دست آمد، دیشب نیز جلساتی با فرماندهان نیروی هوایی ارتش داشتیم، امروز با استفاده از پهپادها و بالگردهای ارتش، سپاه و هلال احمر و نیز هواپیمای نیروی هوایی ارتش گشت زنی ادامه یافت و مسئولان شرکت هواپیمایی آسمان نیز وجود قطعات هواپیما را تایید کردند.

استاندار اصفهان افزود: کوهنوردان بسیج شده اند تا به منطقه اعزام شوند و به زودی نسبت به تخلیه قطعات هواپیما و پیکر سرنشینان آن اقدام خواهند کرد.

مهرعلیزاده ادامه داد: هواشناسی پیش بینی کرده امروز عصر هوای منطقه مساعد نخواهد بود، همچنین وزش باد در محل سقوط هواپیما زیاد است و امکان تحرک بالگردها را کم می کند.

به گفته استاندار اصفهان، با توجه به شدت باد و کولاک و عدم امکان فرودآمدن بالگرد در محل سقوط، بیشتر از نیروی امداد زمینی و کوهنوردان برای انتقال پیکرها استفاده خواهد شد. همچنین امروز و فردا وضعیت جوی نامساعد خواهد بود اما روز جمعه با توجه به بهتر شدن وضعیت آب و هوا کار چندانی در پیش نخواهیم داشت. با این حال امکان هلی برن نیروها وجود دارد.

پیرحسین کولیوند رئیس اورژانس کشور نیز با بیان اینکه تا یک ساعت آینده به محل سقوط هواپیما می رسیم افزود: جابجایی و انتقال اجساد کار سختی خواهد بود، اما ارتش، هلال احمر و سپاه کار را به سرعت به پیش خواهند برد.

وی از وجود ۲۰ دستگاه آمبولانس، ۱۰ تیم واکنش سریع و دو بالگرد اورژانس در منطقه خبر داد و گفت: در صورتی که برای امدادگران و کوهنوردان اتفاقی بیفتد سریعا به آنها در منطقه خدمت رسانی خواهیم کرد.