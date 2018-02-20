نامه عمر البشیر به امیر قطر/ تاکید بر توسعه روابط دوجانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق چاپ قطر، عمر البشیر رئیس جمهوری سودان پیام خود را به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر تقدیم کرد. این پیام درخصوص روابط دوجانبه و راههای تقویت آن است.

«مصطفی عثمان اسماعیل» نماینده سودان در سازمان ملل متحد و معاون رئیس جمهوری سودان نامه عمر البشیر را در جریان سفر به دوحه تقدیم امیر قطر کرده است.

چندی پیش عمر البشیر اعلام کرده بود کشورش روابط خود را با ریاض و دوحه در آن واحد حفظ خواهد کرد و این در حالی است که تلاش خارطوم برای نادیده گرفتن تنش میان قطر و برخی کشورهای عربی مورد قبول عربستان و امارات واقع نشده است.