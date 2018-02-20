توزیع ۸۰ هزار پاکت برای جشن نیکوکاری بین دانش آموزان ایلامی

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء رضایی امروز در نشست ستاد احسان و نیکوکاری این استان که با حضور مدیران کل و معاونین کمیته امداد و آموزش و پرورش استان برگزار شد، گفت: دانش آموزان نیکوکار ایلامی و خانواده های آنها هر ساله کمکهای قابل توجهی را به دانش آموزان نیازمند در جشن های عاطفه ها و نیکوکاری ارائه می دهند.

وی افزود: دانش آموزان ایلامی سال گذشته در جشن نیکوکاری بیش از ۷۳ میلیون تومان به هم نوعان نیازمند خود کمک کردند که پیش بینی می شود این کمکها امسال حدود ۴۰ درصد افزایش داشته باشد.

رضایی شعار جشن نیکوکاری امسال را «شکوفه لبخند بکاریم » عنوان کرد و گفت: این جشن امسال در سه روز متوالی از تاریخ ۱۶ تا ۱۸ اسفندماه در نقاط مختلف این استان برگزار می شود.

وی افزود: بر این اساس روز ۱۶ اسفند مخصوص مدارس،۱۷، مکانهای عمومی و ۱۸ اسفند هم مخصوص میعادگاه‌های نماز جمعه خواهد بود که در این روزها ستادهای جمع آوری کمکهای جشن نیکوکاری در نقاط گوناگون استان برپا خواهد بود.

پیش بینی جمع آوری بیش از ۲ میلیارد تومان کمکهای جشن نیکوکاری

رضایی بیان کرد: امسال برای ترویج بیشتر فرهنگ انفاق و نیکوکاری در این استان دو برنامه دومرحله‌ای هم داریم که برنامه اول تعامل با ادارات، نهادها، انصاف و خیریه‌ها خواهد بود که از دی‌ماه امسال آغازشده و تا اواخر اسفند ادامه دارد و برنامه دوم هم برگزاری هفته احسان و نیکوکاری خواهد بود.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام به دیگر برنامه‌های هفته احسان و نیکوکاری اشاره کرد و گفت: بسترسازی برای مشارکت بیشتر مردم در دستگیری از نیازمندان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بی بالقوه،تجلیل از خیران عرصه فرهنگی و فرهنگیان نیکوکار، استفاده از ظرفیت جامعه ورزشکاران استان و استفاده از ظرفیت بانوان نیکوکار ازجمله این برنامه‌ها خواهد بود.

رضایی افزود: سال گذشته مردم نیکوکار استان ایلام در هفته احسان و نیکوکاری یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک کردند که امسال پیش‌بینی‌شده است این کمک‌ها به بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برسد.