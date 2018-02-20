عفرین را محاصره و عملیات شاخه زیتون را سرعت می بخشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه که در جمع اعضای حزب عدالت و توسعه سخن می گفت در ادامه افزود: ظرف چند روز آینده ارتش ترکیه عفرین را محاصره و عملیات شاخه زیتون سرعت می یابد.

ترکیه از ماه گذشته به بهانه مقابله با گروه های کرد سوری عملیات شاخه زیتون را در خاک سوریه آغاز کرده است.

این وضعیت در حالی است که وضعیت تامین امنیت شهر عفرین هنوز مشخص نیست و خبر توافق دولت سوریه و کردهای سوری برای استقرار ارتش سوریه در عفرین به طور مرتب تائید و تکذیب می شود.

در همین رابطه «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه به خبر روز گذشته تلویزیون سوریه درباره ورود ارتش سوریه به عفرین به درخواست کردها واکنش نشان داد و اعلام کرد که نیروهای ارتش سوریه هنوز وارد منطقه عفرین نشده‎اند.

وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که معلوم نیست که نیروهای ارتش سوریه وارد عفرین خواهند شد یا نه.

شبکه الاخباریه سوریه دیروز اعلام کرد که تا نیروهای مردمی این کشور تا چند ساعت دیگر وارد عفرین خواهند شد.