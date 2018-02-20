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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۵۹

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام خبر داد:

همکاری کمیته امداد و آموزش و پرورش برای حل مشکلات نیازمندان

همکاری کمیته امداد و آموزش و پرورش برای حل مشکلات نیازمندان

ایلام-مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام از همکاری کمیته امداد و آموزش و پرورش برای حل مشکلات دانش آموزان نیازمند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیرانوند امروز در نشست ستاد احسان و نیکوکاری این استان  به همکاری های کمیته امداد و آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: این دو سازمان در خدمت به مردم و نیازمندان این استان همکاری های قابل توجهی دارند و تفاهم نامه هایی هم در این زمینه بین دو سازمان به امضاء رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام افزود: وجه اشتراک کمیته امداد و آموزش و پرورش در این است که هر دوی آنها در دورترین و محروم ترین نقاط روستایی و عشایری به مردم و نیازمندان این استان خدمات فرهنگی و امدادی ارائه می دهند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان زیادی در این استان هست که به خاطر مشکلات مالی خانواده هایشان روند تحصیل آنها به دشواری صورت می گیرد گفت:برخی از این دانش آموزان توسط کمیته امداد مشکلات آنها برطرف شده و برخی دیگر نیز رفع مشکلاتشان نیازمند کمکهای مردم نیکوکار است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: هر ساله کمکهای جشن نیکوکاری و یا جشن عاطفه ها بسیاری از مشکلات دانش آموزان نیازمند استان را برطرف می کند.

بیرانوند افزود: کمیته امداد همیشه در دستگیری از دانش آموزان نیازمند و جلوگیری از ترک تحصیل آنها بخاطر مشکلات مالی،در کنار آموزش و پرورش بوده و به همین خاطر  در جشن های نیکوکاری و عاطفه ها هر دوی این سازمان تمام تلاش خود را برای کمک به دانش آموزان و مردم نیازمند این استان به کار می گیرند.

کد مطلب 4232738

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