لبنان حامی وحدت و حاکمیت بغداد است/ مخالفت با تجزیه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، میشل عون رئیس جمهوری لبنان که امروز برای دیدار با مقامات عراقی وارد بغداد شده بود با فؤاد معصوم همتای عراقی خود دیدار کرد.

در این دیدار که در کاخ ریاست جمهوری عراق در منطقه «الجادریه» در مرکز بغداد صورت گرفت، راههای توسعه روابط دوجانبه و تبادل تجاری و اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

میشل عون پس از دیدار با همتای عراقی خود در یک کنفرانس خبری مشترک با فؤاد معصوم اظهار داشت: پیروزی بر تروریسم در عراق، اعتماد عراقی ها به امنیتشان را بازگرداند.

وی با بیان این مطلب افزود: امیدواریم دولت عراق با تحت پیگرد قرار دادن بقایای تروریست ها پیروزی خود را بر تروریسم کامل کنند.

رئیس جمهوری لبنان اظهار داشت: لبنان حامی وحدت و حاکمیت عراق است و از مبارزه با توطئه های مربوط به تجزیه عراق حمایت می کند.

وی خاطرنشان کرد: در دیدار با فؤاد معصوم بر ضرورت توافق درخصوص یکسان سازی مواضع کشورهای عربی و سوق دادن کشورهای عربی به سوی آشتی ملی توافق کردیم. همچنین در این دیدار درباره تهدیدات روزافزون اسرائیل و راههای مقابله با آن رایزنی کردیم.