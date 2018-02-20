بیشتر نقاط استان بوشهر غبارآلود است/ احتمال بارش باران

نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که اکثر نقاط استان غبارآلود است.

وی اضافه کرد: با توجه به عدم وزش باد قابل ملاحظه پیش بینی می شود که آسمان استان همچنان تحت تاثیر این پدیده غبارآلود باشد.

شفیع‌خدایی بیان کرد: همچنین با توجه به نفوذ و عبور متوالی امواج کم دامنه و ناپایدار از جو استان، ضمن افزایش ابر طی عصر امروز، بارش خفیف و پراکنده باران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد در سواحل جنوبی امروز نیز ادامه دارد و پیش بینی می شود از فردا با کاهش سرعت باد از تلاطم دریا نیز کاسته شود.

وی ادامه داد: آسمان استان کمی تا قسمتی ابری همراه با گرد و غبار و کاهش دید از عصر امروز بتدریج افزایش ابر و فردا در برخی نقاط احتمال مه رقیق صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

شفیع‌خدایی افزود: جهت باد غالبا شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و در مناطق جنوبی استان ۱۲ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی گفت: همچنین در این مدت ارتفاع موج در سواحل شمالی و مرکزی ۳۰ تا ۶۰ گاهی تا ۹۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر از فردا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.