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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۴۷

اطلاعیه هواشناسی

کاهش دید در منطقه دنا از ظهر چهارشنبه

کاهش دید در منطقه دنا از ظهر چهارشنبه

سازمان هواشناسی در اطلاعیه ای وضعیت آب و هوای منطقه امداد و نجات حادثه سقوط هواپیمای تهران - یاسوج را تشریح کرد .

به گزارش خبرنگار مهر ، سازمان هواشناسی در اطلاعیه ای در خصوص وضعیت آب و هوای منطقه امداد و نجات حادثه سقوط هواپیما اعلام کرد : تا اواخر وقت امروز آسمان صاف و وزش ملایم باد در منطقه دنا پیش بینی می شود. بتدریج از امشب آسمان ابری خواهد شد و ابتدا ابرهای مرتفع (ابر سیروس) در آسمان منطقه ظاهر می شود و قبل از نیمه شب ابرهای میانی با ارتفاع پایه حدود ۵۰۰۰ پا ( ۱۵۰۰ متر) منطقه دنا را پوشش خواهد داد.

انتظار می رود که ابرهای پایین به تدریج قبل از ظهر چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲ در آسمان منطقه ظاهر شود که موجب کاهش دید افقی و قائم در سطوح پروازی پایین و محدودیت عملیات هلیکوپتری می شود. تراز دمای صفر درجه طی امروز تا فردا بالاتر از ۷۰۰ میلی بار(۳ کیلومتر از تراز دریا) پیش بینی می شود. 

کد مطلب 4232772
نورا حسینی

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