کاهش دید در منطقه دنا از ظهر چهارشنبه

به گزارش خبرنگار مهر ، سازمان هواشناسی در اطلاعیه ای در خصوص وضعیت آب و هوای منطقه امداد و نجات حادثه سقوط هواپیما اعلام کرد : تا اواخر وقت امروز آسمان صاف و وزش ملایم باد در منطقه دنا پیش بینی می شود. بتدریج از امشب آسمان ابری خواهد شد و ابتدا ابرهای مرتفع (ابر سیروس) در آسمان منطقه ظاهر می شود و قبل از نیمه شب ابرهای میانی با ارتفاع پایه حدود ۵۰۰۰ پا ( ۱۵۰۰ متر) منطقه دنا را پوشش خواهد داد.

انتظار می رود که ابرهای پایین به تدریج قبل از ظهر چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲ در آسمان منطقه ظاهر شود که موجب کاهش دید افقی و قائم در سطوح پروازی پایین و محدودیت عملیات هلیکوپتری می شود. تراز دمای صفر درجه طی امروز تا فردا بالاتر از ۷۰۰ میلی بار(۳ کیلومتر از تراز دریا) پیش بینی می شود.