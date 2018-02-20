تربیت متخصصین طب ایرانی در ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خدادوست اظهار داشت: تا کنون ۱۲۰ متخصص طب ایرانی در کشور تربیت شده اند که به عنوان اعضای هیات علمی در ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی کشور به تربیت متخصصین طب ایرانی می پردازند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۵۰۰ دستیار دکتری تخصصی طب ایرانی در کشور در حال تحصیل هستند اما پیش بینی شده که وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه کشور، خدمات طب ایرانی را در نظام سلامت ادغام کند و این ادغام به این معنی است که همه دست اندرکاران حوزه سلامت باید با آموزه های طب ایرانی آشنا شوند.

مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت افزود: گسترش آموزه های طب ایرانی را از سطح خانه های بهداشت تا سطح تخصصی و فوق تخصصی آغاز کرده ایم و علاوه بر اینکه در ۹ دانشگاه علوم پزشکی، آموزه های طب ایرانی و حفظ الصحه را به بهورزان آموزش می دهیم تا در سطح مردم این آموزه ها را اشاعه دهند، دو واحد درسی برای گروه های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، توانبخشی، پرستاری، مامایی و تغذیه گنجانده شده است.

خدادوست اضافه کرد: دو واحد درسی طب ایرانی به عنوان واحد اجباری برای دانشجویان باید گذرانده شود همچنین یک دوره کارورزی یک ماهه برای دوره انترنی پزشکان عمومی به عنوان یکی از واحدهای الکتیو برگزار می شود.

وی تاکید کرد: وزارت بهداشت مصمم است که طب ایرانی را در نظام سلامت ادغام کند و بنا نیست که با ۱۰۰ فارغ التحصیل طب ایرانی، اقدام به توسعه این طب کنیم بلکه باید این آموزه ها را در همه سطوح نظام سلامت گسترش دهیم.

مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت یادآور شد: برای پزشکان عمومی دوره های مهارتی استفاده از آموزه های طب ایرانی در نظر گرفته ایم و تا کنون سه دوره در تهران، همدان و مشهد برگزار شده است.