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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۰۶

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛

برنامه پزشک خانواده متحول می شود/ابلاغ مدل جدید از سال آینده

برنامه پزشک خانواده متحول می شود/ابلاغ مدل جدید از سال آینده

معاون بهداشت وزارت بهداشت در دیدار با نمایندگان دستیاران تخصصی پزشک خانواده از ۱۲ استان کشور گفت: انتظار داریم متخصصان پزشکی خانواده اجرای برنامه پزشکی خانواده را در کشور متحول کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا رئیسی در دیدار با نمایندگان دستیاران تخصصی پزشک خانواده از ۱۲ استان کشور ، بیان داشت: ما روی نقش برجسته دستیاران در برنامه پزشک خانواده تاکید داریم، چون آنها را موتور محرک اجرای صحیح این برنامه در آینده می دانیم.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: اگر متخصصین به صورت علمی وارد امور  اجرایی و مدیریت شبکه های بهداشت شوند می توانند موجب تحول شده و هم در جهت تثبیت این رشته و هم به نفع جامعه کار کنند.

رئیسی افزود: اصولا افرادی مانند متخصصان پزشکی خانواده برای به دست گرفتن مدیریت سلامت محق تر از پزشکان صرف بالینی هستند.

وی بیان داشت: پزشکی خانواده می تواند ابزاری قوی برای توسعه عدالت، سامانِ اقتصاد سلامت و افزایش دسترسی مردم به خدمات باشد.

معاون وزیر بهداشت گفت: پزشکان متخصص به دلیل اعتمادی بیشتری که در مردم ایجاد خواهند کرد با حضور خود در مراکز جامع خدمات سلامت می توانند موجب جذب بیشتر مردم و منشاء خدمات بیشتر باشند. شما قادرید بیش از ۸۰ درصد مشکلات بیماران و مراجعان را در مراکز جامع سلامت مرتفع کنید.

رئیسی با اشاره به نقش دیگر متخصصان پزشکی خانواده در کنار پزشکی گفت: نقش دیگر شما در برنامه پزشک خانواده نقش مدیریت سلامت جامعه تحت پوشش خود است.

وی افزود: مدیریت یک منطقه در اختیار شما قرار خواهد گرفت. ما در راستای حمایت از این برنامه تاکید داریم بزرگترین جایی که برنامه پزشک خانواده را اجرا می کند و پرداخت آن سرانه ای است باید در اختیار شما در دانشگاه های علوم پزشکی قرار گیرد.

رئیسی تصریح کرد: این مدل از ابتدای سال آینده ابلاغ و عملیاتی خواهد شد. یک متخصص پزشکی خانواده قادر خواهد بود ۵ تا ۱۰ پایگاه سلامت را تحت پوشش خود قرار دهد.

وی با تأکید بر اینکه اجرای برنامه پزشک خانواده را در کشور شما باید به عهده بگیرید گفت: انتظار داریم در اجرای این طرح نظام سلامت را یاری کنید، طرح و برنامه ارائه دهید و حتی جلوتر از ما حرکت کنید.

معاون وزیر بهداشت  افزود: تکالیف قانونی در برنامه های توسعه ای کشور از جمله برنامه ششم توسعه، اعتقاد قلبی ماست که باید اجرایی شوند و متخصصان پزشکی خانواده باید پزشکان و مدیران این برنامه در فیلد باشند.

رئیسی بیان داشت: اگر الان ارجاعات به سطح ۲ مثلاٌ ۱۵ درصد است شما باید با تلاش خود آن را به ۲ تا ۵ درصد برسانید.

وی افزود: یکی از کارهای شما در این برنامه آموزش به مراقبان سلامت که عمدتاٌ ماما، بهورز و بهداشت کار خانواده هستند، باید باشد.

معاون بهداشت گفت: بر همین اساس در حال استاندارد سازی و تطابق کوریکولوم آموزشی مراقبان هستیم تا به نحو مطلوب تری از عملکرد آنان بهره ببریم.

وی متخصصان پزشکی خانواده را ابزار اصلی مدیریت سیستم در آینده اعلام کرد و ابراز داشت: مدل های ما در آینده بر این اساس طراحی می شوند.

رئیسی افزود: شما در یک مقطع تاریخی برای احیای رشته خود قرار گرفته اید و می توانید با عملکرد خوب خود این رشته را ماندگار کرده  و به جایگاه اصلی خود در کشور برسانید.

وی با اشاره به اینکه شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در حال حاضر بزرگترین محلی است که سرانه دارد، گفت: شما تعهد خدمت دارید و بر همین اساس بزرگترین محلی که برنامه پزشک خانواده مطابق با پرداخت سرانه ای در حال اجراست در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

رئیسی در پایان اظهار داشت: نکته بسیار مهم دیگر توجه به کوریکولوم آموزشی این رشته در جهت تقویت و متناسب سازی آن با نیازهای حوزه سلامت و شبکه بهداشتی درمانی بر اساس نظام سطح بندی ارائه خدمت است، که در این راستا هم اقدامات بسیار خوبی در حال تدوین است.

کد مطلب 4232781
نورا حسینی

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