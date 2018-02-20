برنامه پزشک خانواده متحول می شود/ابلاغ مدل جدید از سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا رئیسی در دیدار با نمایندگان دستیاران تخصصی پزشک خانواده از ۱۲ استان کشور ، بیان داشت: ما روی نقش برجسته دستیاران در برنامه پزشک خانواده تاکید داریم، چون آنها را موتور محرک اجرای صحیح این برنامه در آینده می دانیم.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: اگر متخصصین به صورت علمی وارد امور اجرایی و مدیریت شبکه های بهداشت شوند می توانند موجب تحول شده و هم در جهت تثبیت این رشته و هم به نفع جامعه کار کنند.

رئیسی افزود: اصولا افرادی مانند متخصصان پزشکی خانواده برای به دست گرفتن مدیریت سلامت محق تر از پزشکان صرف بالینی هستند.

وی بیان داشت: پزشکی خانواده می تواند ابزاری قوی برای توسعه عدالت، سامانِ اقتصاد سلامت و افزایش دسترسی مردم به خدمات باشد.

معاون وزیر بهداشت گفت: پزشکان متخصص به دلیل اعتمادی بیشتری که در مردم ایجاد خواهند کرد با حضور خود در مراکز جامع خدمات سلامت می توانند موجب جذب بیشتر مردم و منشاء خدمات بیشتر باشند. شما قادرید بیش از ۸۰ درصد مشکلات بیماران و مراجعان را در مراکز جامع سلامت مرتفع کنید.

رئیسی با اشاره به نقش دیگر متخصصان پزشکی خانواده در کنار پزشکی گفت: نقش دیگر شما در برنامه پزشک خانواده نقش مدیریت سلامت جامعه تحت پوشش خود است.

وی افزود: مدیریت یک منطقه در اختیار شما قرار خواهد گرفت. ما در راستای حمایت از این برنامه تاکید داریم بزرگترین جایی که برنامه پزشک خانواده را اجرا می کند و پرداخت آن سرانه ای است باید در اختیار شما در دانشگاه های علوم پزشکی قرار گیرد.

رئیسی تصریح کرد: این مدل از ابتدای سال آینده ابلاغ و عملیاتی خواهد شد. یک متخصص پزشکی خانواده قادر خواهد بود ۵ تا ۱۰ پایگاه سلامت را تحت پوشش خود قرار دهد.

وی با تأکید بر اینکه اجرای برنامه پزشک خانواده را در کشور شما باید به عهده بگیرید گفت: انتظار داریم در اجرای این طرح نظام سلامت را یاری کنید، طرح و برنامه ارائه دهید و حتی جلوتر از ما حرکت کنید.

معاون وزیر بهداشت افزود: تکالیف قانونی در برنامه های توسعه ای کشور از جمله برنامه ششم توسعه، اعتقاد قلبی ماست که باید اجرایی شوند و متخصصان پزشکی خانواده باید پزشکان و مدیران این برنامه در فیلد باشند.

رئیسی بیان داشت: اگر الان ارجاعات به سطح ۲ مثلاٌ ۱۵ درصد است شما باید با تلاش خود آن را به ۲ تا ۵ درصد برسانید.

وی افزود: یکی از کارهای شما در این برنامه آموزش به مراقبان سلامت که عمدتاٌ ماما، بهورز و بهداشت کار خانواده هستند، باید باشد.

معاون بهداشت گفت: بر همین اساس در حال استاندارد سازی و تطابق کوریکولوم آموزشی مراقبان هستیم تا به نحو مطلوب تری از عملکرد آنان بهره ببریم.

وی متخصصان پزشکی خانواده را ابزار اصلی مدیریت سیستم در آینده اعلام کرد و ابراز داشت: مدل های ما در آینده بر این اساس طراحی می شوند.

رئیسی افزود: شما در یک مقطع تاریخی برای احیای رشته خود قرار گرفته اید و می توانید با عملکرد خوب خود این رشته را ماندگار کرده و به جایگاه اصلی خود در کشور برسانید.

وی با اشاره به اینکه شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در حال حاضر بزرگترین محلی است که سرانه دارد، گفت: شما تعهد خدمت دارید و بر همین اساس بزرگترین محلی که برنامه پزشک خانواده مطابق با پرداخت سرانه ای در حال اجراست در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

رئیسی در پایان اظهار داشت: نکته بسیار مهم دیگر توجه به کوریکولوم آموزشی این رشته در جهت تقویت و متناسب سازی آن با نیازهای حوزه سلامت و شبکه بهداشتی درمانی بر اساس نظام سطح بندی ارائه خدمت است، که در این راستا هم اقدامات بسیار خوبی در حال تدوین است.