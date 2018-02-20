گفتگوی تلفنی آخوندی با جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امروز اول اسفند ماه در جلسه بررسی حادثه هواپیمای تهران-یاسوج که در سازمان هواپیمایی کشوری با حضور مسئولان صنعت هوانوردی کشور برگزار شد، عباس آخوندی طی گفتگویی با امیر نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش خواستار انتقال اجساد از سوی ارتش به شایستهترین نحو شد.
وی همچنین در این گفتگو تاکید کرد: ورزیدهترین گروه برای دسترسی و انتقال اجساد ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین خواستار انتقال پیکر جانباختگان تا قبل از غروب امروز شد.
در همین رابطه وزیر راه و شهرسازی به و حید ازوجی معاون توسعه مدیریت و منایع سازمان هواپیمایی ماموریت داد تا ارتباط مستقیم با خانوادههای جانباختگان حادثه هواپیمای تهران-یاسوج را در اسرع وقت بر عهده بگیرد و گزارشی از روند اقدامات خود ارائه کند.
در جلسه بررسی حادثه هواپیما در سازمان هواپیمایی کشور علاوه بر وزیر راه و شهرسازی علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، رحمتاله مهآبادی مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی، سردار موسوی فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی، سردار مهری فرمانده پلیس فرودگاه های کشورو جمعی از مدیران کل سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها حضور داشتند.
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