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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۰۲

معاون عملیات نیروی زمینی ارتش مطرح کرد:

تلاش برای اتمام کار تخلیه اجساد تا قبل از غروب امروز

تلاش برای اتمام کار تخلیه اجساد تا قبل از غروب امروز

اصفهان - معاون عملیات نیروی زمینی ارتش گفت: سعی داریم قبل از تاریکی هوا و تغییر وضعیت جوی تخلیه را انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث شرفی در جمع خبرنگارانی که در منطقه سقوط هواپیمای تهران - یاسوج حضور دارند با اشاره به اینکه تیپ ۶۵ به محل سقوط اعزام می شود، اظهار داشت: در نظر داریم تا اجساد را سریعا تخلیه کنیم تا نسبت به کاهش آلام خانواده ها کمک کنیم.

وی ادامه داد: سعی داریم قبل  از تاریکی هوا و تغییر وضعیت جوی تخلیه را انجام دهیم.

معاون عملیات نیروی زمینی ارتش ادامه داد: بیشترین اعزام را سعی می کنیم داشته باشیم و اولین تخلیه که آنجا صورت بگیرد کار آسان تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعداد نیروهای مورد نیاز را داریم، تصریح کرد: هم تیپ ۶۵ و هم کمیته تکاور شیراز در اختیار ما هستند و با برنامه ریزی دقیق کار تخلیه را انجام می دهیم.

کد مطلب 4232785

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