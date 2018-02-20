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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۲۰

گزارش مهر؛

مردم چشم به راه خبری از اولین گروه در محل سقوط هواپیما هستند

مردم چشم به راه خبری از اولین گروه در محل سقوط هواپیما هستند

یاسوج- مردم و خانواده های بازماندگان چشم به راه اولین گروه امدادی مستقر در محل سقوط هواپیماهستند.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه امدادی دقایقی پیش در نزدیکی محل سقوط فرود آمدند و باید بررسیهای خود را از وضعیت هواپیما و اجساد مسافرین به مرکز مدیریت بحران اعلام کنند.

هنوز از این گروه گزارشی منتشر نشده است و همه منتظر هستند.

دستیابی به این محل با توجه به صعب العبور بودن بسیار مشکل است و نیروهای امدادی، اورژانس، نیروهای تخصصی تشخیص هویت، پزشکی قانونی و مردم در محل حضور دارند.

لاشه هواپیما صبح امروز توسط بالگردهای امدادی  پیدا شد و همه نیروها به این محل اعزام می شوند.

تاکنون  بالگردها سه بار به این منطقه پرواز داشته و نیروهای تکاور ارتش و کوهنوردان را به محل سقوط هواپیما هلی برد کرده اند.

کد مطلب 4232789

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