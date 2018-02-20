مردم چشم به راه خبری از اولین گروه در محل سقوط هواپیما هستند

به گزارش خبرنگار مهر، گروه امدادی دقایقی پیش در نزدیکی محل سقوط فرود آمدند و باید بررسیهای خود را از وضعیت هواپیما و اجساد مسافرین به مرکز مدیریت بحران اعلام کنند.

هنوز از این گروه گزارشی منتشر نشده است و همه منتظر هستند.

دستیابی به این محل با توجه به صعب العبور بودن بسیار مشکل است و نیروهای امدادی، اورژانس، نیروهای تخصصی تشخیص هویت، پزشکی قانونی و مردم در محل حضور دارند.

لاشه هواپیما صبح امروز توسط بالگردهای امدادی پیدا شد و همه نیروها به این محل اعزام می شوند.

تاکنون بالگردها سه بار به این منطقه پرواز داشته و نیروهای تکاور ارتش و کوهنوردان را به محل سقوط هواپیما هلی برد کرده اند.