به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن مدیحی ظهر سهشنبه در اجتماع بزرگ فاطمیون شاهرود به میزبانی حسینیه اعظم مدرسه قلعه این شهر بابیان اینکه حرمت نگهداشتن ائمه (ع) باید در جامعه احیا شود، بیام کرد: بالاترین عمل نزد خداوند پاسداشت و احترام به ولی خدا است، با درود فرستادن به پیامبر اکرم(ص) و فاطمه زهرا(س) نام آنها در جامعه بلندمرتبه خواهد بود و هر کس حرفی غیرازاین بزند خریدار نخواهد داشت.
وی بابیان اینکه محبت مردم به اباعبدالله الحسین(ع) ضمانت بقا و تداوم انقلاب اسلامی است، افزود: دشمنان بارها از تریبونهای مختلف به مجالس عزاداری ائمه اطهار(ع) حمله کردند و رضاخان نیز کوشید تا این محافل را تعطیل کند اما هیچگاه در این هدف موفق نشدند.
استاد حوزه علمیه بابیان اینکه دشمن با تبلیغات شوم میکوشد تا مردم را از راه دین منحرف کند، ابراز داشت: استکبار با همه خباثتها و توطئههای خود ممکن است عدهای ضعیف با تفکر محدود را جذب گروههای ضد دینی و اسلامی کند اما در اصل اتفاق بزرگی نخواهد افتاد چراکه خداوند بندگان خود را رها نمیکند.
مدیحی بابیان اینکه عدهای از روی جهالت چهره دین و انقلاب را خدشهدار میکنند، تصریح کرد: دشمن در تلاش است تا با توطئههای پیدرپی مردم را از انقلاب جدا کند اما در این راه موفق نمیشود چراکه این انقلاب حسینی و الهی به انقلاب ولیعصر متصل خواهد شد و هرگز اجازه نخواهیم داد تا خون شهدا در این مسیر پایمال شود.
وی بابیان اینکه بدترین کارها نزد خداوند اذیت کردن رسول خدا (ص) است، افزود: نام ائمه اطهار(ع) مانند آیات قرآن مقدس و نورانی هستند لذا با حرمت نگهداشتن آنها درواقع با درک حقیقت معرفت الهی از گناه فاصله خواهیم گرفت لذا در احادیث و روایات بسیار به آن سفارش و تأکید شده است.
مدیحی اضافه کرد: کارنامه مهرشده منافقانی که برای از بین بردن لشکر دین حرمت ولیالله را میشکنند، قابلیت دریافت رحمت الهی را نخواهد داشت بنابراین مسئولان در هر رده و منصب باید مراقب این حربهها باشند و اجازه ندهند نفاق در جامعه اسلامی رخنه کند.
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