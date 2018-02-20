مسیرهای منتهی به محل سقوط هواپیما مسدود شد/ مردم هجوم نیاورند

به گزارش خبرنگار مهر، خوشبخت در جمع خبرنگاران افزود: مسیر گردنه بیژن نیز مسدود است و این مسیر فقط برای تردد ماشینهای امداد باز است.

وی بیان داشت: محورهای منتهی به محل حادثه مسدود شده و مردم برای حضور در این منطقه ازدحام نکنند.

خوشبخت تصریح کرد: این امر در راستای امداد رسانی مناسب انجام شده و با توجه به کم عرض بودن محورها در این مسیر مردم استان به سمت منطقه نیایند.

وی افزود: رفتن به محل سقوط هواپیما برای مردم امکان پذیر نیست و هواپیما در ارتفاع چهارهزار متری سقوط کرده که تنها نیروهای تخصصی کوهنور و یخ نورد و تکاور می توانند به این مکان برسند.