حضرت فاطمه(س) علت بقای دین و معارف اسلامی بودند

حجت الاسلام محمد صادق یوسفی مقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سوره کوثر اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از مصادیق سوه کوثر میباشند. کوثر در قرآن کریم به معنای خیر کثیر بر محور حقیقت است. کثرتی که برای دستیابی به حقیقت باشد.
وی بیان کرد: در برابر کوثر، تکاثر قرار دارد. تکاثر کثرتی است که بر اساس نقض حق است. کثرتهایی که بر محور حق و حقیقت شکل میگیرد و بر اساس توحید و برای رسیدن به خدا میباشد و در دل خود توحید دارند برخلاف کثرتهایی هستند که در حوزه تکاثر شکل میگیرند و به توحید نمیرسند.
رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم عنوان کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) کوثر گفته شدهاند از این جهت که اسلام کوثر و در کوثر خیر کثیر است. خوبیهای اسلام بر محور حقیقت است و حضرت زهرا(س) نیز از این حیث کوثر اتلاق شدهاند.
وی افزود: خوبیهایی که در حضرت فاطمه زهرا(س) است بر محور حقیقت و منشأ همه آن توحید است و از توحید سرچشمه میگیرد. وقتی ارتباط دینی با کوثر برقرار شود به توحید دستیابی میشود.
حجت الاسلام یوسفی مقدم اظهار کرد: خداوند میگوید هر چیزی که در برابر کوثر قرار دارد ابتر است پس انسان و جامعهای که در برابر کوثر، خیر کثیر باشند ابتر هستند.
وی با بیان این که ابتر، عقبه نخواهد داشت و فانی است، افزود: یکی دیگر از ویژگیهای ابتر برخورداری از تکاثر، کثرتهای دنیایی است اما با حقیقت فاصله دارند.
این قرآن پژوه تصریح کرد: این ویژگی برای کوثر که قرآن کریم آن را بیان میکند در حضرت فاطمه زهرا(س) متجلی است. علاوه بر این جسمی و معنوی، حضرت فاطمه سبب دوام نسل پیامبر گرامی اسلام شدند.
وی عنوان کرد: پبامبر اسلام(ص) علت محدثه دین و معارف دینی هستند و حضرت زهرا(س) با حیث کوثر علت بقا دین و معارف اسلامی بودند.
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