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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۱۲

پایانی برای ۲۹سال چشم انتظاری/پیکرشهید ایزدی درآغوش خاک آرام گرفت

پایانی برای ۲۹سال چشم انتظاری/پیکرشهید ایزدی درآغوش خاک آرام گرفت

اراک- یکم اسفندماه ۹۶ پایانی برای ۲۹ سال انتظار خانواده شهید مرتضی ایزدی بود که تمام این سال ها چشم امید به بازگشت پیکر فرزند مفقودالاثرشان از جبهه های دفاع مقدس داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهر اراک در روز سه شنبه همزمان با سالروز شهادت بانو فاطمه زهرا(س)، شاهد تشییع پیکر شهیدی بود که خانواده اش ۲۹ سال در فراغش صبوی کردند و چشم انتظار ماندند تا آن که اخیرا در یک عملیات تفحص در مناطق عملیاتی جنوب پیکر این شهید والامقام کشف و از طریق آزمایشات ژنتیکی شناسایی شد.

شهید مرتضی ایزدی در سال ۱۳۶۷ و در سن ۲۱ سالگی در منطقه زبیدات عراق به مقام رفیع شهادت نائل شده بود که در نهایت امروز پیکر مطهرش پس از ۲۹ سال در اراک تشییع و خاکسپاری شد.

آئین تشییع این شهید والامقام از از میدان شهدا در مرکز شهر اراک با حضور گسترده مردم، مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی و خانواده های معظم شهیدان آغاز شد و با تشییع و همراهی مردم به مصلای بیت المقدس این شهر که برای خاکسپاری وی در نظر گرفته شده بود انتقال یافت.

مراسم تشییع و خاکسپاری شهید ایزدی با عزاداری و سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) همراه بود و به این سبب جلوه و شور ویژه ای یافت و حضور گسترده مردم در این مراسم قابل مشاهده بود.

گفتنی است مراسم بزرگداشت شهید مرتضی ایزدی هم اکنون در مسجد آقا ضیاء الدین اراک در حال برگزاری است.

کد مطلب 4232841

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